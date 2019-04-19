В Вологде спасают щенка - он просидел в машине четыре дня

В Вологде щенок просидел четыре дня в закрытой машине. Что животное оказалось в четырехколесной тюрьме возле дома №103 на улице Чернышевского, сообщили таксисты в социальных сетях. По их словам, щенок находился в старенькой зеленой "Мазде" не менее четырех дней и за это время ослаб.

Активисты общества защиты животных "Велес" немедленно выехали на место. Факты подтвердились. Щенок грустно сидел внутри иномарки, сигнализация которой, чтоблы вызвать хозяина, не срабатывала.

- В машине закрыт щенок. Машина на солнцепеке. Щенок вялый. По словам таксистов, находится там четыре дня. Мы вызвали полицию. Сигналка не срабатывает, - написала "ВКонтакте" председатель правления "Велеса" Ольга Клюквина.

Полиция немедленно откликнулась на просьбу заазащитников о помощи. Они установили хозяина автомобиля. Участковый нашел его - тот сказал, что щенка ему, якобы, дали на передержку, что он сам плохо себя чувствует. Однако дал ключ от машины, чтобы щенка можно было выпустить.

Уладив правовые вопросы, волонтеры сумели забрать щенка. Это оказалась 1,5 девочка, помесь лайки. Сразу же они отправились к ветеринару. Серьезных проблем со здоровьем у животного не оказалось.

Вологжанка Юлия изъявила желание взять животное на передержку.

Одновременно зоозащитники бросили клич: щенку нужен новый хозяин.

Похоже, старому хозяину собака не нужна. В СМИ появилась информация о возможном возбуждении уголовного дела за жестокое обращение с животным.