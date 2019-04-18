Страницы семейного архива: "Комсомолка" месте с "АтАг" ждет ваши семейные рассказы

"Комсомолка" вместе с фирмой "АтАг" проводит для вологжан, для всех тех, кому дорог День Победы, акцию "Страницы семейного архива".

Война не обошла, пожалуй, ни одну вологодскую семью. И есть тысячи историй о том времени, которые знает только узкий семейный круг. Запись такой истории - это шанс, что факт не сотрется из памяти, не исчезнет. Мы предлагаем записать такую историю и прислать ее нам.

Это может быть рассказ о жизни и боевом пути своих родственников в годы Великой Отечественной войны, или о том, как в эти годы складывалась жизнь семьи вдали от линии фронта.

Может быть, это будет рассказ о предмете, связанном с той страшной войной, который бережно хранится в семье и передается из поколения в поколение.

Или вы оттолкнетесь от фотографии, которая хранится в вашем альбоме.

Мы понимаем, что ценность личной истории каждой семьи не может ничем быть измерена. Одну историю нельзя сравнивать с другой. И все же авторов мы готовы поощрить: пять человек от фирмы "АтАг" получат подарки. Они будут выбраны компьютером.

К участию в конкурсе приглашаются авторы старше 8 лет.

Для участия в конкурсе необходимо до 6 мая 2019 года включительно разместить работу в нашем топике "ВКонтакте" ("Страницы семейного архива") или отправить по адресу kp3@list.ru с указанием ФИО и возраста автора.

Участвуем! Это будет наша память о том времени, о великом подвиге вашей семьи.