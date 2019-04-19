Как подключить домик к электричеству?

Хорошо иметь свой домик в деревне. Еще лучше, когда в этом доме есть вода, газ, электричество – тогда в нем можно наслаждаться жизнью, круглый год проживая на свежем воздухе.

С наступлением весенне-летнего сезона в Вологодское УФАС России происходит традиционный рост обращений жителей со всей области, жалующихся на сетевые энергетические компании, которые затягивают сроки подключения частных домов и дачных участков к электротеплосетям.

О том, как грамотно защищать свои права гражданину, заключившему договор с сетевой компанией на технологическое присоединение к электротеплосетям, нам сегодня расскажет государственный инспектор Вологодского УФАС России Ольга Фанина.

- Ольга Сергеевна, чем регламентированы взаимоотношения граждан и сетевых компаний?

- Технологическое присоединение к электрическим сетям регламентируется Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям. Технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и гражданином. Причем, сетевая организация не вправе отказать потребителю в заключении договора технологического присоединения.

- На что следует обратить внимание, заключая договор с сетевой компанией?

- Главное правило при заключении любого договора: его нужно прежде всего прочесть! Прочесть внимательно. И если возникли какие-то непонятные моменты, нужно их обсудить с сетевой организацией, а не просто подписать договор и ждать, когда организация исполнит мероприятия по подключению. Необходимо понимать, что технические условия, которые выдаются вместе с договором, обязательны для исполнения не только сетевой организацией, но и для гражданина. В договоре есть перечень мероприятий, которые обязан сделать заявитель - например, сделать проект электроснабжения в пределах своего земельного участка, организовать учет электроэнергии.

Если гражданин о чем-то запрашивает сетевую компанию, это лучше делать в письменном виде, чтобы в случае обращения в антимонопольный орган были подтверждения запросов гражданина. После того, как гражданин выполнил условия договора в части своих обязательств, он должен письменно уведомить об этом сетевую компанию. На руках гражданина должны остаться доказательства того, что его письмо сетевая организация получила.

- Сколько времени дается сетевой компании, чтобы подключить объект гражданина к электросетям?

- Согласно Правилам, срок подключения к электросетям, напряжение в которых составляет до 20 кВт включительно, установлен в шесть месяцев, если расстояние до ближайших сетей от участка заявителя составляет не более 300 м в городе и не более 500 м в сельской местности. Этот срок исчисляется с даты поступления подписанного гражданином экземпляра договора в сетевую компанию.

- Может ли сетевая компания устанавливать в договоре срок свыше шести месяцев?

- Включение в договор условий с нарушением предельных сроков присоединения противоречат Правилам. Если сетевая организация навязывает гражданину подписание дополнительного соглашения или в изначальной редакции договора указывает сроки, превышающие установленные шесть месяцев, то такие действия сетевой компании не соответствуют Правилам. В то же время Правилами предусмотрено, что в случае, если в ходе проектирования у гражданина возникает необходимость частичного отступления от технических условий, такие отступления должны быть согласованы с сетевой организацией с последующей корректировкой технических условий. Сетевая организация согласовывает изменения технических условий в течение 10 рабочих дней. При этом дополнительная плата с гражданина не взимается.

- Может ли сетевая компания, затягивая сроки, сослаться на то, что гражданин не выполнил свои обязанности, указанные в договоре?

- Сетевая организация независимо от этого при заключенном договоре должна выполнить мероприятия по технологическому присоединению в установленные сроки.

- Что делать потребителю, если сетевая организация не сделала это?

- В таком случае необходимо обратиться в Управление ФАС России по Вологодской области. Антимонопольный орган рассматривает такие жалобы в рамках Кодекса об административной ответственности.

- Какие документы необходимо предоставить в УФАС?

- Гражданин должен обратиться к нам с заявлением, которое пишется в произвольной форме. К своему заявлению гражданин должен приложить копии договора и технических условий, а также подтверждение (чек, квитанция), что услуга по подключению оплачена.

- Какая предусмотрена ответственность сетевой компании за нарушение сроков?

- За нарушение сроков технологического присоединения предусмотрена административная ответственность. По заявлению гражданина антимонопольный орган возбуждает дело об административном правонарушении. В прошлом, 2018 году, в Вологодское УФАС поступило 50 таких заявлений от физических лиц, в отношении сетевых компаний было возбуждено 39 административных производства. Общая сумма штрафов, наложенных на сетевые компании впрошлом году составила 1 млн. 600 тысяч рублей.

В ряде случаев мы решаем вопрос с подключением без возбуждения дела - достаточно переговоров с сетевиками. Как правило, всем удается помочь, даже в сложных случаях.

Например, летом прошлого года к нам обратился житель деревни Архипово, что в Вологодском районе. Деревня несколько лет была вообще без электроснабжения. Когда мы стали разбираться, выяснилось, что Вологодское управление Росимущества отказало энергетикам в выдаче разрешения на размещение линии электропередач из-за того, что окружающий деревню Архипово земельный участок сдан в долгосрочную аренду селькохозяйственным предприятиям.

Вологодское УФАС России организовало рабочую встречу, на которую были приглашены заинтересованные стороны. В результате было достигнуто соглашение о заключении филиалом ПАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго» договора субаренды с сельхозпредприятиями, а линия из элетростолбов прошла вдоль дороги, не затронув сельскохозугодия. Теперь в деревне Архипово есть электричество. За работу нас поблагодарил житель Вологодского района, а также мы получили письмо с благодарностью от руководства ПАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго».