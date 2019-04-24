Мировая премьера мистерии «Странники» состоится в Вологде

X Открытый фестиваль православной культуры «Покровские встречи» откроется мировой премьерой – мистерией «Странники» композитора Михаила Гоголина 13 мая в 19 в концертном зале «Русский Дом».

Сам автор, Михаил Гоголин, так определяет суть мистерии: «Это,конечно, очень непривычно, потому что в основе не художественная литература, а письма и богословские работы. Из текстов я выбирал наиболее важные и интересные, на мой взгляд, цитаты и рассуждения, касающиеся основополагающих моментов нашей жизни, ее духовного смысла. Помимо музыки на тексты Брянчанинова и обработок народных духовных стихов в

произведение вошли песнопения на канонические православные тексты –

«Богородице Дево, радуйся», «От юности моея», «Иже херувимы».

По замыслу, здесь должны сочетаться три разных взгляда: взгляд народный, простой, взгляд канонический, церковный и взгляд собственно самого святителя Игнатия, нашего духовного мыслителя».

Билеты в кассе «Русского Дома» и на сайте https://volfilarmonia.ru/