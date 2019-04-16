Вологжане массово переходят на электронные больничные листы

Все больше вологжан получают боьничные в электронном виде.

Напомним, в 1 июля 2017 года у вологжан при обращении за врачебной помощью появилась возможность оформлять листок нетрудоспособности в виде электронного документа.

Электронный больничный доступен каждому вологжанину и удобен для работодателей.

На сегодняшний день медицинскими организациями Вологодской области выдано 17 000 электронных больничных. Вологжане могут получить цифровой листок нетрудоспособности подведомственных Департаменту здравоохранения Вологодской области больницах и поликлиниках Вологды, Череповца и районов области. Кроме того несколько частных медучреждений подключились к этому проекту Фонда социального страхования.

Для того, чтобы пациенту был выдан электронный больничный ему достаточно дать согласие, иметь с собой паспорт и СНИЛС.

Работнику, оформляя электронный больничный, не следует опасаться того, что его работодатель откажет ему в оплате. Большинство бухгалтерских программ адаптированы под электронный листок нетрудоспособности, т.е. там предусмотрена автоматизация расчета пособий. Среди них - СБИС, 1С, Kontur, Работать с электронными больничными работодателю также можно в Личном кабинете страхователя на ресурсе Фонда www.cabinets.fss.ru.

Более полутора тысяч работодателей оценили удобство электронного взаимодействия с медорганизациями и Фондом. О плюсах электронного больничного рассказала Анастасия Сурогина, заместитель управляющего ГУ-Вологодским региональным отделением Фонда социального страхования РФ:

- Основное преимущество электронного больничного перед бумажным в том, что цифровой документ не может быть утерян или испорчен пациентом или работодателем. Электронный больничный формируется Единой информационной системе, в которой и хранятся все сведения по нему. Заболевшему сообщается только номер электронного больничного для предъявления его по месту работы. Кстати, отсутствие бумажного носителя и электронная передача информации наиболее удобный вариант для тех, кто работает удалённым способом. Работодатель, имея доступ к той же информационной системе, запрашивает электронный документ, заполняет свою часть, сохраняет в базе Фонда, а сведения из листка нетрудоспособности передает в Вологодское региональное отделение Фонда социального страхования для назначения и выплаты пособия. Всю информацию по электронному больничному работник может отслеживать в Личном кабинете получателя услуг на сервисе cabinets.fss.ru (вход осуществляется с использованием логина и пароля от портала Госуслуг) от момента оформления цифрового больничного медицинским учреждением до выплаты пособия Фондом.