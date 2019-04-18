Все больше вологжан оформляют больничный в электронном виде

Вологжане все чаще оформляют больничный в электронном виде.

Напомним, с 1 июля 2017 года у вологжан при обращении за врачебной помощью появилась возможность оформлять листок нетрудоспособности в виде электронного документа. Он доступен каждому вологжанину и удобен для работодателей. На сегодняшний день в Вологодской области выдано около 18000 электронных больничных.

Вологжане могут получить цифровой листок нетрудоспособности в подведомственных Департаменту здравоохранения Вологодской области больницах и поликлиниках Вологды, Череповца и районов области. Кроме того несколько частных медучреждений также подключились к этому проекту Фонда социального страхования.

Для того, чтобы пациенту был выдан электронный больничный ему достаточно дать согласие, иметь с собой паспорт и СНИЛС.

Работнику, оформляя электронный больничный, не следует опасаться того, что его работодатель откажет ему в оплате. Большинство бухгалтерских программ адаптированы под электронный листок нетрудоспособности, т.е. там предусмотрена автоматизация расчета пособий. Среди них - СБИС, 1С, Kontur, ARM.

Работать с электронными больничными работодателю также можно в Личном кабинете страхователя на ресурсе Фонда www.cabinets.fss.ru.

Более полутора тысяч работодателей оценили удобство электронного взаимодействия с медорганизациями и Фондом.

О плюсах электронного больничного рассказала Анастасия Сурогина, заместитель управляющего ГУ-Вологодским региональным отделением Фонда социального страхования РФ.

- Основное преимущество электронного больничного перед бумажным в том, что цифровой документ не может быть утерян или испорчен пациентом или работодателем. Электронный больничный формируется Единой нформационной системе, в которой и хранятся все сведения по нему. Заболевшему сообщается только номер электронного больничного для предъявления его по месту работы. Кстати, отсутствие бумажного носителя и электронная передача информации

наиболее удобный вариант для тех, кто работает удалённым способом. Работодатель, имея доступ к той же информационной системе, запрашивает электронный документ, заполняет свою часть, сохраняет в базе Фонда, а сведения из листка нетрудоспособности передает в Вологодское региональное отделение Фонда социального страхования для назначения и выплаты пособия.

Всю информацию по электронному больничному работник может отслеживать в Личном кабинете получателя услуг на сервисе cabinets.fss.ru (вход осуществляется с использованием логина и

пароля от портала Госуслуг) от момента оформления цифрового больничного медицинским учреждением до выплаты пособия Фондом.