Избитого в опекунской семье Степана намерены лечить в клиниках Европы

В редакцию "Комсомолки" обратились общественники - защитники Степана, который избит и находится в коме. По их словам, скандал по делу Степы Кукина, жестоко избитого опекунами, подогревает Вологодский центр помощи семье и детям "Содействие". Вместо помощи в лечении, Элеонора Теребкова, директор учреждения, продолжает тянуть время.

Напомним, что почти полгода родственники 7-летнего мальчика добивались встречи с ним, а администрация госучреждения отказывалась их пускать. Восстановить права брата избитого ребенка пришлось очередной раз Следственному комитету.

Однако для чиновницы закон - не указ. Очередной раз директор центра помощи "Содействие" отказала в содействии родному брату Степана, который пытается получить выписки и результаты анализов. Протоколы компьютерных, магнитно-резонансных, рентгенологических и энцифалографических исследований нужны, чтобы ведущие клиники Германии и Швейцарии смогли сделать свои выводы и помогли в лечении Степана.

Выходит ли ситуация за рамки правового поля, специально для КП-ВОЛОГДА прокомментировал адвокат маленького пострадавшего Эдуард Попретинский:

" Считаю, что центр "Содействие" устраняется от возложенных на них обязанностей. Так как в соответствии п.2 ст.4 ФЗ "ОБ ОПЕКЕ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВЕ" задачами государственного регулирования деятельности по опеке и попечительству являются в том числе и защита прав и законных интересов подопечных;

Право Степана на лечение, в том числе и в других клиниках с более технологичным оборудованием незыблемо, поэтому центр "Содействие" являясь опекуном по закону своим бездействием просто лишают его такого шанса, хотя направить запрос на получение выписки из истории болезни не представляет для центра большого труда".

Беспокоятся за жизнь ребенка и волонтеры Всероссийской группы помощи Степану", они пишут, что "время работает против Степы! Мы готовим второе открытое письмо Заместителю Мэра города Вологды по социальным вопросам с прошением о предоставлении выписок брату Кукина Степана или другому близкому родственнику!

Возможно, нам придется выйти даже на пикет, если все доступные средства нами будут испробованы!"

За судьбой Степана продолжают следить сотни тысяч россиян, многие из них молятся за здоровье мальчика и надеются на чудо.