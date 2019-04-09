2019-04-09T09:58:48+03:00
Общество

Избитого в опекунской семье Степана намерены лечить в клиниках Европы

Но чиновники чинят препоны
Ольга Шелупонь
Поделиться:
Степан попал в реанимацию прямо из опекунской семьи.Степан попал в реанимацию прямо из опекунской семьи.
Изменить размер текста:

В редакцию "Комсомолки" обратились общественники - защитники Степана, который избит и находится в коме. По их словам, скандал по делу Степы Кукина, жестоко избитого опекунами, подогревает Вологодский центр помощи семье и детям "Содействие". Вместо помощи в лечении, Элеонора Теребкова, директор учреждения, продолжает тянуть время.

Напомним, что почти полгода родственники 7-летнего мальчика добивались встречи с ним, а администрация госучреждения отказывалась их пускать. Восстановить права брата избитого ребенка пришлось очередной раз Следственному комитету.

Однако для чиновницы закон - не указ. Очередной раз директор центра помощи "Содействие" отказала в содействии родному брату Степана, который пытается получить выписки и результаты анализов. Протоколы компьютерных, магнитно-резонансных, рентгенологических и энцифалографических исследований нужны, чтобы ведущие клиники Германии и Швейцарии смогли сделать свои выводы и помогли в лечении Степана.

Выходит ли ситуация за рамки правового поля, специально для КП-ВОЛОГДА прокомментировал адвокат маленького пострадавшего Эдуард Попретинский:

" Считаю, что центр "Содействие" устраняется от возложенных на них обязанностей. Так как в соответствии п.2 ст.4 ФЗ "ОБ ОПЕКЕ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВЕ" задачами государственного регулирования деятельности по опеке и попечительству являются в том числе и защита прав и законных интересов подопечных;

Право Степана на лечение, в том числе и в других клиниках с более технологичным оборудованием незыблемо, поэтому центр "Содействие" являясь опекуном по закону своим бездействием просто лишают его такого шанса, хотя направить запрос на получение выписки из истории болезни не представляет для центра большого труда".

Беспокоятся за жизнь ребенка и волонтеры Всероссийской группы помощи Степану", они пишут, что "время работает против Степы! Мы готовим второе открытое письмо Заместителю Мэра города Вологды по социальным вопросам с прошением о предоставлении выписок брату Кукина Степана или другому близкому родственнику!

Возможно, нам придется выйти даже на пикет, если все доступные средства нами будут испробованы!"

За судьбой Степана продолжают следить сотни тысяч россиян, многие из них молятся за здоровье мальчика и надеются на чудо.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Олег Кожемяко: Всех пленников из «китовой тюрьмы» по поручению Владимира Путина мы выпустим в дикую природу. Причём - в российскую!
Об этом губернатор Приморья рассказал в беседе с нашим обозревателем Александром Гамовым в эфире Радио «Комсомольская правда» [видео]
Преподаватель йоги в СИЗО Алексей Меркулов - богослову Дворкину: "Я не могу понять, где вы черпаете знания про йогу? Все же совсем не так"
К произошедшему скандалу вокруг занятий кундалини в следственных изоляторах Москвы йог Меркулов отнесся философски. А что касается «высвобождения сексуальной энергии», ответил: «Она не высвобождается, а перетекает в смирение и терпение»
Новости 24
В одном из самых грязных городов сменился председатель комитета по охране окружающей среды
После ареста автомобиля женшина выплатила 254 тысячи рублей
Женщина помогла супругу умереть ударом табурета
В Вологде разыскивают Виктора Бушманова
Автобус на маршруте сбил череповчанина
Стало известно, что будет на месте снесенного "Труда" в Вологде
В Вологде спецмашины моют улицы
Под Череповцом внедорожник рухнул с моста в реку, водитель погиб
Подростки спасли сокольчанку из кессона
Череповчанину грозят уголовкой за вывоз тележки из супермаркета
Дату субботника в Вологде перенесли на 20 апреля
В Вологодской области полиция остановила дорогую иномарку, угнанную в Ленинградской области
Сотрудники Росгвардии нашли 12-летнего ребенка в гаражах
Суд отстранил главу администрации Кириллова от работы
Сервис "Сбербанк Онлайн" на Вологодчине работает с проблемами
20-летнего развратника 13-летней девочки отправят в колонию
"Нива" рухнула в реку с моста под Череповцом
Вологжанина, пролежавшему в сугробе сутки, нашла полиция
Появилась новая информация о пропавшем Данииле Репине
Названы районы Вологодчины, которым угрожает весеннее подтопление
В Вологодской области сгорела ферма с 20 коровами
В Вологде в Кировском сквере была изнасилована девушка
Десятки тысяч череповчан числятся должниками по налогам
Неизвестный череповчанин упал с Октябрьского моста
Череповецкая квартира выгорела из-за замыкания в холодильнике
Под Вологдой "Шкода Октавия" оказалась в кювете
Стала известна печальная судьба полярного лиса Лёши
10 вологжан пополнят Президентский полк