В Вологодской области сгорел дом вместе с женщиной

В Харовском районе произошла трагедия. Курильщик неосторожно обращался с огнем, загорелся дом, в нем погибла жена.

ЧП случилось 11 апреля в 9:26.

Пожар произошел в одноэтажном доме № 9 на улице Полярной в поселке Семигородняя Харовского района. На место выехали десять человек личного состава и три единицы техники. Как сообщает МЧС, бойцы были на месте уже через три минуты. На тушение пожара им потребовалось три часа.

Дом сгорел полностью, повреждены огнем баня и дровяник. В огне погибла 59-летняя женщина.

Сам 60-летний хозяин получил ожоги лица, головы и рук.

Предполагают, что мужчина неосторожно покурил, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.