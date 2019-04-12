2019-04-12T12:52:59+03:00
Происшествия

В Вологодской области сгорел дом вместе с женщиной

Ей было 59 лет
Иван Чухнин
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Частный дом сгорел полностью. Фото МЧС.Частный дом сгорел полностью. Фото МЧС.
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В Харовском районе произошла трагедия. Курильщик неосторожно обращался с огнем, загорелся дом, в нем погибла жена.

ЧП случилось 11 апреля в 9:26.

Пожар произошел в одноэтажном доме № 9 на улице Полярной в поселке Семигородняя Харовского района. На место выехали десять человек личного состава и три единицы техники. Как сообщает МЧС, бойцы были на месте уже через три минуты. На тушение пожара им потребовалось три часа.

Дом сгорел полностью, повреждены огнем баня и дровяник. В огне погибла 59-летняя женщина.

Сам 60-летний хозяин получил ожоги лица, головы и рук.

Предполагают, что мужчина неосторожно покурил, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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