Два полицейских спасли семью от смертельной опасности

Пожар в деревянном доме в небольшом городке - это всегда катастрофа. Особенно зимой, ночью, когда в доме - двойные рамы, закрытые тройные двери. Когда все спят - и хозяева, и соседи.

На прошлой неделе трагедия потрясла Вологодчину - в деревянном доме в поселке Кадниковский Вологодской области погибла семья - двое детей-подростков. Чудом спаслась их мать - с сильнейшими ожогами она смогла выбраться из полыхающего дома и была госпитализирована в ожоговый центр.

Такая же трагедия грозила и семье в Великом Устюге. К счастью, рядом оказались люди.

Был час ночи, когда наряд ППСП ОМВД России по Великоустюгскому району получил сообщение о том, что горит дом на улице Шумилова.

Прапорщик полиции Алексей Наумов и старший сержант полиции Александр Дресвянкин оказались на месте первыми. За домом поднималось зарево.

- Я подумал, что сзади горит дом. Но в окнах не виделось ни огня, ни мечущихся людей - все было спокойно. Хотя расчищенные дорожки говорили о том, что в нем живут люди, - говорит Александр Дресвянкин.

Деревянный дом при пожаре может стать смертельной ловушкой.

Полицейские попытались открыть входную дверь, но она надежно была закрыта изнутри. Подошли к окну, но в темноте ничего не было видно. Было понятно, что медлить нельзя. И тогда решили выставить рамы. Одну из них удалось выдавить, вторая упала сама. Подтянувшись на руках, Александр Дресвянкин оказался в доме.

- С собой у меня был фонарик. Но в первой комнате никого не было. Вторая была закрыта. Дверь я выбил, осветил - в углу на кровати спал маленький ребенок. Слева спали родители.

Я попытался разбудить ребенка, но девочка никак не могла проснуться. Стал будить родителей - те спали, не слышали, что трещат горящие доски, что в комнате пахнет гарью. Стена со стороны пожара стала горячей от бушевавшего за ней пламени, медлить было нельзя...

Открыв глаза, хозяин дома удивился, увидев в своей комнате полицейского... А тот сказал, что у него горит дом, чтобы он будил жену и чтобы они выбегали на улицу ...

Девочка, как оказалось, ей лишь 7 лет, никак не просыпалась, и тогда Александр просто завернул ее в одеяло, взял на руки и понес к выставленному окну.

Там ждал его напарник. Алексей Наумов принял девочку на руки и понес в служебную машину - на улице было холодно.

В эту минуты в конце улицы появились пожарные...

В результате дом удалось отстоять. Баня, пристроенная к дому, сгорела дотла.

Приехавшие медики проверили состояние спасенных - ни девочка, ни родители не пострадали.

Алексей Наумов и Александр Дресвянкин стали героями вологодского городка.

Через несколько дней полицейские навестили семью. Аня уже на следующий день отправилась в детский сад.

Спасенной девочке Алексей Наумов и Александр Дресвянкин подарили большую куклу.

Как прокомментировал ситуацию начальник пресс-службы подполковник Евгений Ворочалков:

- Благодаря профессиональным, смелым и решительным действиям наших сотрудников удалось предотвратить трагедию. Сейчас решается вопрос о поощрении полицейских.