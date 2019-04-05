2019-04-05T17:33:41+03:00
Общество

Два полицейских спасли семью от смертельной опасности

Пожар случился, когда все крепко спали
Иван Чухнин
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Полицейские подарили спасенной девочке куклу.Полицейские подарили спасенной девочке куклу.Фото: пресс-служба областного УМВД.
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Пожар в деревянном доме в небольшом городке - это всегда катастрофа. Особенно зимой, ночью, когда в доме - двойные рамы, закрытые тройные двери. Когда все спят - и хозяева, и соседи.

На прошлой неделе трагедия потрясла Вологодчину - в деревянном доме в поселке Кадниковский Вологодской области погибла семья - двое детей-подростков. Чудом спаслась их мать - с сильнейшими ожогами она смогла выбраться из полыхающего дома и была госпитализирована в ожоговый центр.

Такая же трагедия грозила и семье в Великом Устюге. К счастью, рядом оказались люди.

Был час ночи, когда наряд ППСП ОМВД России по Великоустюгскому району получил сообщение о том, что горит дом на улице Шумилова.

Прапорщик полиции Алексей Наумов и старший сержант полиции Александр Дресвянкин оказались на месте первыми. За домом поднималось зарево.

- Я подумал, что сзади горит дом. Но в окнах не виделось ни огня, ни мечущихся людей - все было спокойно. Хотя расчищенные дорожки говорили о том, что в нем живут люди, - говорит Александр Дресвянкин.

Деревянный дом при пожаре может стать смертельной ловушкой.

Деревянный дом при пожаре может стать смертельной ловушкой.

Полицейские попытались открыть входную дверь, но она надежно была закрыта изнутри. Подошли к окну, но в темноте ничего не было видно. Было понятно, что медлить нельзя. И тогда решили выставить рамы. Одну из них удалось выдавить, вторая упала сама. Подтянувшись на руках, Александр Дресвянкин оказался в доме.

- С собой у меня был фонарик. Но в первой комнате никого не было. Вторая была закрыта. Дверь я выбил, осветил - в углу на кровати спал маленький ребенок. Слева спали родители.

Я попытался разбудить ребенка, но девочка никак не могла проснуться. Стал будить родителей - те спали, не слышали, что трещат горящие доски, что в комнате пахнет гарью. Стена со стороны пожара стала горячей от бушевавшего за ней пламени, медлить было нельзя...

Открыв глаза, хозяин дома удивился, увидев в своей комнате полицейского... А тот сказал, что у него горит дом, чтобы он будил жену и чтобы они выбегали на улицу ...

Девочка, как оказалось, ей лишь 7 лет, никак не просыпалась, и тогда Александр просто завернул ее в одеяло, взял на руки и понес к выставленному окну.

Там ждал его напарник. Алексей Наумов принял девочку на руки и понес в служебную машину - на улице было холодно.

В эту минуты в конце улицы появились пожарные...

В результате дом удалось отстоять. Баня, пристроенная к дому, сгорела дотла.

Приехавшие медики проверили состояние спасенных - ни девочка, ни родители не пострадали.

Алексей Наумов и Александр Дресвянкин стали героями вологодского городка.

Алексей Наумов и Александр Дресвянкин стали героями вологодского городка.

Через несколько дней полицейские навестили семью. Аня уже на следующий день отправилась в детский сад.

Спасенной девочке Алексей Наумов и Александр Дресвянкин подарили большую куклу.

- Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

-Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

Как прокомментировал ситуацию начальник пресс-службы подполковник Евгений Ворочалков:

- Благодаря профессиональным, смелым и решительным действиям наших сотрудников удалось предотвратить трагедию. Сейчас решается вопрос о поощрении полицейских.

ИСТОЧНИК KP.RU

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