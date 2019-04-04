Автопробег "Тотальный диктант" прошел через Вологду

3 апреля через Вологду прошел автопробег, посвященный всемирной образовательной акции «Тотальный диктант».

Три микроавтобуса ГАЗ, украшенные фирменной символикой акции "Тотальное путешествие", остановились в самом центре города. Участники его встретились с вологодскими организаторами «Тотального диктанта», проверили грамотность вологжан и провели лекцию в областной библиотеке.

Напомним, ввтопробег движется из прошлогодней столицы Тотального диктанта в новую: из Владивостока в Таллин. Вологда - уже 24 город на этом протяженном маршруте.

Кстати, Вологда сама намеревалась стать столицей «Тотального диктанта», но не сумела выиграть это соревнование.

В этом году вологодские организаторы планируют активней вовлечь в акцию граждан, в частности, школы и даже театры будут задействованы как новые площадки.

Пробег остановился в самом центре Вологды. Все ушли в библиотеку!Фото: Иван Чухнин

В областной библиотеке лекцию о правилах русского языка и исключениях из этих правил, о копирайтинге и ведении блогов провела Ольга Северская. Писатель Виталий Сероклинов рассказывал о своих успехах редактора, блогера и писателя.

Зал был полон, и только требование охраны заставило вологжан и гостей города покинуть заведение.

Напомним, в этом году проведение «Тотального диктанта» назначено на 13 апреля. В 14.00 он начнется, в том числе в Вологодском государственном университете имени и областной универсальной библиотеке имени Бабушкина.