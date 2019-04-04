2019-04-04T15:23:09+03:00
Общество

Автопробег "Тотальный диктант" прошел через Вологду

Иван Чухнин
Поделиться:
Автомашины пробега украшены логотипами акции.Автомашины пробега украшены логотипами акции.Фото: Иван Чухнин
Изменить размер текста:

3 апреля через Вологду прошел автопробег, посвященный всемирной образовательной акции «Тотальный диктант».

Три микроавтобуса ГАЗ, украшенные фирменной символикой акции "Тотальное путешествие", остановились в самом центре города. Участники его встретились с вологодскими организаторами «Тотального диктанта», проверили грамотность вологжан и провели лекцию в областной библиотеке.

Напомним, ввтопробег движется из прошлогодней столицы Тотального диктанта в новую: из Владивостока в Таллин. Вологда - уже 24 город на этом протяженном маршруте.

Кстати, Вологда сама намеревалась стать столицей «Тотального диктанта», но не сумела выиграть это соревнование.

В этом году вологодские организаторы планируют активней вовлечь в акцию граждан, в частности, школы и даже театры будут задействованы как новые площадки.

Пробег остановился в самом центре Вологды. Все ушли в библиотеку! Фото: Иван Чухнин

Пробег остановился в самом центре Вологды. Все ушли в библиотеку!Фото: Иван Чухнин

В областной библиотеке лекцию о правилах русского языка и исключениях из этих правил, о копирайтинге и ведении блогов провела Ольга Северская. Писатель Виталий Сероклинов рассказывал о своих успехах редактора, блогера и писателя.

Зал был полон, и только требование охраны заставило вологжан и гостей города покинуть заведение.

Напомним, в этом году проведение «Тотального диктанта» назначено на 13 апреля. В 14.00 он начнется, в том числе в Вологодском государственном университете имени и областной универсальной библиотеке имени Бабушкина.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Эксперт о демографии: Горожане сориентированы на то, чтобы дать путевку в жизнь меньшему числу детей
Завсектором изучения миграционных и интеграционных процессов Института социологии РАН Владимир Мукомель прокомментировал «Комсомолке» данные вице-премьера Голиковой о превышении смертности над рождаемостью
Новости 24
Нашпигованный наркотиками автомобиль остановили полицейские на дороге Вологда-Новая Ладога
Чиновник в Кириллове растратил миллион рублей на премии себе и подчиненным
В Вологодской области незаконное оружие купить невозможно
За гибель 30-летней череповчанки водитель расплатится деньгами
Вологодского педофила искали 14 лет
В Вологде педагоги могут получать компенсацию за аренду жилья
Мусорный тариф пересмотрят не раньше конца года
Две дамы в центре Вологды украли четыре пролета металлических ограждений
"Работница" энергосбыта пообещала вернуть переплату и оставила пенсионерку без драгоценностей
В Соколе начальника образования района заподозрили в тяжком преступлении
В Шексне руководитель муниципального предприятия присвоила почти 300 тысяч рублей
Нехитрый способ мошенничества и высокий класс исполнения показала гастролерша из Челябинска
В Вологодской области спасают хромого полярного лиса Лёшу
На железной дороге в Вологодской области пострадали 8 человек