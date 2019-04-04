Детские сады в Вологде строят с опережением графика

Два строящихся детских сада в Вологде могут быть сданы раньше срока. Об этом заявляет пресс-служба Администрации города.

Речь идет об объектах на улице Молодежной и в Осановском проезде. Также активными темпами идет возведение еще двух дошкольных учреждений на ул. Северной и Возрождения.

Олег Кувшинников и Сергей Воропанов проинспектировали стройку.

На стройку, что на ул. Северной, выезжали Губернатор области Олег Кувшинников и Мэр Вологды Сергей Воропанов.

На каждом из четырех объектов работы выполнены более чем на 60 %, полностью завершена каменная кладка. В детских садах на ул. Северной и в Осановском проезде завершаются кровельные работы, на Возрождения этот процесс в самом разгаре. По темпам строительства не уступает и подрядчик по ул. Молодежной. Также активно ведутся отделочные работы: заливка полов, штукатурка стен, монтаж окон, планировка участков для прогулок.

Согласно проекту, в проинспектированном детском саду на ул. Северной - 350 мест, восемь входных групп.

В здании смонтируют грузовой и пассажирский лифты. На 90 % готова система отопления, ведутся отделочные работы.

"Контролирую ход производства работ, слежу за реакцией жителей в соцсетях - молодые родители очень ждут ввода объектов. На сегодняшний день я удовлетворен темпами работ", - прокомментировал увиденное губернатор области Олег Кувшинников.

По контракту полный комплекс работ на строящихся объектах подрядчики должны завершить до конца июля. На месяц раньше планируется ввести дошкольные учреждения в Осановском проезде и на ул. Молодежной.

«Специально торопиться не будем. Наша задача сделать учреждения качественными и комфортными. Новые социальные объекты появятся в тех микрорайонах, где действующие сады загружены полностью», - сказал Мэр Вологды Сергей Воропанов.

В общей сложности новые детские сады рассчитаны на 1170 мест.

Параллельно решаются вопросы комплектования штата, необходимо подобрать для четырех учреждений около 350 специалистов. В 2019 году в Вологде для этих целей введены дополнительные меры поддержки. Речь идет о компенсации найма жилья учителям и воспитателям в размере 75 % от стоимости аренды. На эти цели из бюджета города выделено 4,8 млн рублей.

Фото пресс-службы Администрации города.