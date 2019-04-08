Незаконные гаражи в Вологде будут свозить за льнокомбинат

Участок для складирования демонтированных незаконных гаражей

формируют в Вологде. Площадь его 3,6 га, а находится он в районе Льнокомбината.

Туда будут вывозить незаконно установленные

гаражи, которые не убрали их владельцы, несмотря на предупреждение.

Об этом рассказал заместитель Мэра Вологды, начальник Департамента градостроительства Анатолий Баранов.

«Места, где находятся скопления незаконных гаражей, нам известны. Мы

формируем земельный участок для складирования металлических

гаражных боксов. Участок будет находиться сразу за районом

Льнокомбината по дороге в Лосту, с левой стороны.

Процес массового вывоза гаражей начнется уже в мае. В первую очередь под снос попадут гаражи рядом со школами и детскими садами.

По оценке властей, в Вологде около 2,5 тысячи незаконных металлических

гаражных боксов.

От самозахвата страдает городской бюджет: собственники не оплачивают аренду за использование земельного участка и земельный налог.

Согласование демонтажа требует времени и замедляет процесс

благоустройства территорий. Кроме того, скопления гаражных боксов

становятся местом несанкционированных свалок и сбора пьяных компаний,

что волнует и родителей, и руководителей образовательных учреждений.

Работа по уборке незаконных гаражей идет в строгом соответствии с

законодательством. В первую очередь владельцам предоставляют

возможность самим устранить нарушение.