Предприятие народных промыслов "Надежда" получило льготу на аренду

Возможности для дальнейшего развития получило старейшее в Вологде

предприятие народных промыслов. Льготу в 94 процента на аренду муниципальных помещений на улице Энгельса, 52, получило предприятие «Надежда».

Оно занимается традиционными росписями Русского Севера.

Это была инициатива Администрации города Вологды. Ее поддержали депутаты

Вологодской городской Думы.

Сэкономленнные средства будутпредприятие может направить на обновление производства, обучение мастеров.

Сергей Воропанов побывал на предприятии и высоко оценил его значение для Вологды.Фото: администрация города Вологды

На предприятии, хранящем традиции русских мастеров, побывал Мэр Вологды Сергей Воропанов. Предприятие выпускает 400 видов точеных и резных изделий народных художественных промыслов.

Радуют глаз вологодские матрешки, декоративные футляры, колокольчики с применением свободно-кистевых традиционных росписей. Причем, все это - ручная работа.

Изделия пользуются большим спросом у отечественных и зарубежных покупателей.

Но развитие уникального производства остается проблема нехватки мастеров. Поэтому удается обрабатывать лишь 20 % запросов. На фабрике проходят практику студенты Губернаторского колледжа народных промыслов, он здесь выполняют дипломные работы.

«На сегодняшний день у нас есть молодые мастера, но пока они «не набили руку», производительность труда у них на низком уровне. Кроме того, на предприятии износившийся и устаревший станочный парк.

Некоторое оборудование на фабрике не менялось уже более 30 лет. Также необходим ремонт помещений», - говорит генеральный директор ООО «Надежда» Александр Песков.

Вот такие сувениры изготавливают здесь!Фото: администрация города Вологды

Эти сложности мастера намерены решить при помощи средств, сэкономленные от аренды муниципального помещения.

По мнению властей, поддержка предприятия народных художественных промыслов станет еще одним шагом в развитии туризма в Вологде, в развитии традиционных ремесел Вологодчины.

«Мы просто не могли не поддержать наших мастеров. Сейчас и Министерство культуры РФ, и руководство области, и город понимают, что культурные традиции наших предков, необходимо сохранять. Благодаря поддержке на всех уровнях нам удастся сохранить наши исторические корни», - подчеркнул Мэр Вологды Сергей Воропанов.