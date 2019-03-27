2019-03-27T16:29:18+03:00
Общество

Два дебаркадера продают с молотка в Череповце

Торги состоятся 17 апреля
Иван Чухнин
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Фото Вологодского УФССП.Фото Вологодского УФССП.
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Не секрет, что имущество, которое арестовывают судебные приставы, реализуется. Вырученные деньги идут на погашение долгов.

Аресты накладываются на недвижимость, транспорт, мебель, бытовая и компьютерная техника и даже смартфоны.

Должнику дается 10 дней, чтобы погасить долги и вернуть имущество. Но если этого не происходит, арестованное передается областному Росимуществу на реализацию. Это производится на торгах.

Так, 17 апреля в Череповце на аукцион выставят два арестованных дебаркадера. Их владелец задолжал более 3 млн рублей и кредиторы обратились в суд.

Сейчас плавучие пристани прошли оценку и переданы на принудительную реализацию.

Всего с начала года сотрудники службы передали на продажу арестованное имущество стоимостью более 60 миллионов рублей.

Список арестованного опубликован на Официальном сайте РФ для размещения информации о проведении торгов https://torgi.gov.ru (вкладка «Торги» - «Реализация имущества должников»).

Кроме того, на сайте ТУ Росимущества в Вологодской области есть ссылки на специализированные организации, торгующие арестованным и конфискованным товаром, сообщает областное Управление ФССП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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