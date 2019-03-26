2019-03-26T13:58:30+03:00
Общество

Трагедия в Вологодской области: в доме сгорели двое детей и их отец

Женщина госпитализирована в тяжелом состоянии
Иван Чухнин
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Дом в котором еще вчера жила семья, которой уже нет.Дом в котором еще вчера жила семья, которой уже нет.
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Два ребенка и их отец сгорели в лесном поселке на Вологодчине. Пожар начался глубокой ночью, когда семья спала.

Фотографии с места ЧП разместил паблик областного управления МЧС.

Пожар начался глубокой ночью, когда семья спала.

Пожар начался глубокой ночью, когда семья спала.

ЧП случилось 26 марта в 03:06. Горел 2-квартирный деревянный дом. На место вызова выехали пожарные. Когда они прибыли на место происшествия, крыша горела открытым пламенем. В результате весь дом был уничтожен.

Жители одной из квартир спаслись до приезда пожарных. Из другой квартиры сумела выбраться 36-летняя хозяйка квартиры. У нее серьезные ожоги лица, дыхательных путей и рук. Она была немедленно доставлена в Вожегодскую ЦРБ в тяжелом состоянии. Был направлен запрос на санавиацию - она будет перевезена в ожоговый центр Череповца.

Однако в пожаре погибла ее семья. На пепелище были обнаружены тела трех человек: мужа и двоих детей. Здесь жили подростки - девочка 15 лет и мальчик 17 лет.

Дом в котором еще вчера жила семья, которой уже нет.

Дом в котором еще вчера жила семья, которой уже нет.

Основная версия трагедии, разрушившей жизнь вологодской семьи, - неисправность печного отопления. По уточненным данным, в доме использовался отопительный котел.

Весь поселок Кадниковское переживает случившееся. Все знают эту семью. Глава семейства работал на железной дороге электромонтером, мама - контролером на местном лесоперерабатывающем предприятии. Погибший мальчик был студентом Сокольского политехнического техникума, а девочка училась в 7 классе местной школы.

Похороны будут организовывать родные погибших.

В районном центре, в Вожеге, проходит срочное заседание комиссии по ГО ЧС.

Как сообщает пресс-служба МЧС, на пожар выезжали 4 отряда.

Как сообщает региональное управление СК РФ, по факту смерти трех человек на пожаре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

ИСТОЧНИК KP.RU

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