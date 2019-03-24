В Череповце мошенник обкрадывал людей, потерявших вещи

В Череповце задержали мошенника.

Потерпевшие, не видевшие его в глаза, переводили ему от 1000 до 8000 рублей.

Серию дистанционных мошенничеств была раскрыта, сообщает УМВД по Череповцу. Оперативникам поступила информация, что с сентября 2018 года мужчина обманывал людей, которые сообщали о потерянных вещах на Интернет-сайтах бесплатных объявлений и в соцсетях.

Главным образом, это были жители южных регионов.

Мошенник находил информацию о потере сумок, кошельков, ключей. Затем он связывался с авторами объявлений, сообщал, что вещь у него и требовал вознаграждение.

Люди делали переводы в размере от 1000 до 8000 рублей. А он переставал выходить на связь.

Полицейские задержали 39-летнего череповчанина. Он сознался в преступлениях.

Пока установлена его причастность к 8 фактам мошенничества. Общий ущерб составил более 40 тысяч рублей.

Против череповчанина возбудили уголовные дела по ч. 1, 2 ст. 159 «Мошенничество». Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Возможно, аналогичные преступления были совершен и в других регионах страны.