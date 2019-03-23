Сергей Воропанов поздравил всех коммунальщиков с праздником

В Вологде отметили День работников бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства. Лучших работников сферы наградили в Вологде.

Торжественной мероприятие прошло 22 марта в администрации города. Заслуженные награды вологжанам вручили Мэр Вологды Сергей Воропанов, депутаты Законодательного Собрания области и Вологодской городской Думы. Как прозвучало на мероприятии, всего в областной столице этот праздник как профессиональный отмечают более 30 тысяч человек.

Сергей Воропанов отметил лучших из лучших.Фото: администрация города Вологды

Как сказал в своей поздравительной речи мэр города Сергей Воропанов, на плечах коммунальщиков - тепло, вода, свет, благоустройство и уборка города, ремонт дорог и тротуаров, капитальные ремонты домов.

В зале собрались представители различных предприятий ЖКХ города.Фото: администрация города Вологды

Тружеников пришли поздравить известные люди города.Фото: администрация города Вологды

Это ежедневный труд, делающий нашу жизнь комфортнее.

- Ваш труд заслуживает огромного уважения, и, я уверен, многие вологжане видят и ценят эту кропотливую повседневную работу. Выражаю вам благодарность и хочу пожелать, чтобы вы как можно чаще слышали в свой адрес слова признательности, - сказал Мэр Вологды Сергей Воропанов.

В зале собрались около 150 представителей управляющих организаций и ТСЖ, предприятий «Вологдагортеплосеть» и «Вологдагорводоканал», а также других служб, которые обеспечивают работу системы ЖКХ в городе.

Почетные грамоты Губернатора области, Мэра города, благодарности председателя Законодательного Собрания и Главы Вологды получили работники предприятий.

Среди награжденных - маляр с 15-летним стажем "Вологдагорводоканал" Надежда Подволоцкая;

- сантехник Сергей Богданов, - который не только выполняет свои обязанности, но и участвует в общественной жизни, помогает ТОСу «Тепличный» и Центру по работе с населением.

Сейчас коммунальные службы подают тепло, свет и воду почти в 3000 домов областной столицы. Качественная подготовка к отопительному сезону позволила провести текущую зиму без крупных аварий на сетях.

Ежедневная задача - это уборка 3 миллионов квадратных метров территории Вологды.

Напомним, в марте коммунальщики перешли на «весенний» график уборки тротуаров. .

В 2018 году в Вологде силами специалистов коммунальной сферы было благоустроено 54 двора и 5 общественных пространств, обновлено 11, 5 тысячи кв. м тротуаров, капитально отремонтировано 37 жилых домов. Были отремонтированы Каменный и Октябрьский мосты, расширены несколько участков дорог. Началось восстановление работы ливневой канализации. В прошлом году - на участке ул. Предтеченской ее модернизировали, на ул. Рубцова - построили с нуля.

Масштабная работа предстоит и в 2019 году. Пройдет ремонт 9 участков дорог по федеральной программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По проекту городская среда предстоит обновить 39 дворовых территорий и очередные 5 общественных пространств. В рамках объявленной Губернатором области Олегом Кувшинниковым программы «Светлые улицы Вологодчины» в Вологде смонтируют систему освещения на 38 территориях.

Кроме того, Вологды Сергей Воропанов наградил победителей первого турнира по мини-футболу среди команд предприятий ЖКХ и транспортного обслуживания, который прошел 21 марта. Кубок Мэра вручен команде предприятия «Вологдагорводоканал». По словам мэра, этот турнир станет ежегодным.