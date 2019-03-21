2019-03-21T15:40:09+03:00
Недвижимость

Мэр Вологды проверил уборку тротуаров по новому графику

Иван Чухнин
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--Фото: администрация города Вологды
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В Вологде начали убирать тротуары по-новому. Сейчас работы компанией "Магистраль" начинаются с 20 часов и длятся до 8:00 утра.

Мэр города Сергей Воропанов проверил качество уборки. Проверены были тротуары

вдоль улиц Октябрьской, Авксентьевского, Кирова, Челюскинцев, Мира и Герцена.

Ранее техника выходила на смену в 3:00. К этому времени ночные заморозки успевали превратить в ледяные глыбы снежную кашу. Сейчас уборка начинается, когда массы еще не успели замерзнуть, так что снег убирать гораздо легче.

Сергей Воропанов лично проверил качество уборки. Фото: администрация города Вологды

Сергей Воропанов лично проверил качество уборки.Фото: администрация города Вологды

«Несколько дней подрядчик трудится по новому графику, и могу с уверенностью сказать, что положительные изменения налицо. Однако есть вопросы, которые одними изменениями в технологии уборки не решить, например, наличие луж. Необходимо делать заплаты из асфальта либо полностью ремонтировать тротуары, а также чистить и реконструировать ливневую канализацию. Постепенно эти вопросы будем решать», - прокомментировал увиденное Мэр Вологды Сергей Воропанов.

Напомним, ремонт пешеходных дорожек входит в перечень работ на участках 9 улиц, которые будут отремонтированы по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Список утвержден на Градсовете под председательством Губернатора Олега Кувшинникова. Также предполагается ремонт тротуаров за счет других бюджетных источников.

На данный же момент подрядчику поставлена задача - убрать с улиц города кучи снега, чтобы снизить обилие воды от их таяния, а также привести в порядок по мере необходимости придорожные газоны.

В центре тротуары очищены от льда и снега. Фото: администрация города Вологды

В центре тротуары очищены от льда и снега.Фото: администрация города Вологды

«В уборке пешеходных территорий сейчас ежедневно задействовано более 60 единиц техники и свыше 100 дворников. В новом графике мы продолжим работу, пока не растает снег и не перестанет образовываться лед на тротуарах. Будем также посыпать скользкие участки песко-соляной смесью, производить штыковку снега для его скорейшего таяния», - заверил директор компании «Магистраль» Павел Волков.

Работа компании «Магистраль» находится под постоянным контролем. За некачественную уборку подрядчика штрафуют. Как сообщает пресс-служба администрации города, сегодняшний день компания оштрафована в общей сложности на 235 тыс. рублей.

По вопросам подтоплений, а также уборки городских и дворовых территорий можно обращаться по телефону Единой дежурно-диспетчерской службы: 72-45-00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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