В проект реконструкции набережной реки Вологды внесут изменения

Спор между Администрацией Вологды и инициативными гражданами, критикующими перекройку набережной реки призвана решить рабочая группа.

Рабочую группу по берегоукреплению реки Вологды возглавил член президиума Союза архитекторов России Алексей Комов.

Кстати, группа так и называется: рабочая группа по взаимодействию Администрации города Вологды и инициативных жителей по вопросу берегоукрепления набережной. В нее вошли представители профильных департаментов и архитектурного сообщества.

Решение о создании рабочей группы принял мэр Вологды Сергей Воропанов на встрече с архитекторами.

Напомним, в Вологде идет берегоукрепление, работы ведутся на участке Набережной VI

Армии. Оно затронет 2,8 километра берега - от моста 800-летия Вологды до створа улицы Гоголя.

Деньги на эту масштабную стройку выделены из федерального бюджета. В берег забиваются сваи, у кромки воды устраивается ростверк. Склоны будут укреплены каменной наброской. Этот проект, как сообщает администрация города, был разработан в 2011-2012 годах и прошло все необходимые согласования.

Контракт на выполнение работ был заключен летом 2017 года.

Проект реконстирукции левого берега еще можно поправить.Фото: Иван Чухнин

«Проект вызвал противоречивые отзывы общественности уже на стадии реализации. Я, как и многие вологжане, хотел бы видеть современную благоустроенную набережную, со спусками к воде, велодорожками, интересными малыми архитектурными формами. Сейчас проходит этап берегоукрепления по проекту, который прошел госэкспертизу и получил федеральное финансирование. Если мы хотим его изменить, действовать нужно крайне взвешенно, чтобы не прекратить реализацию действующего контракта. В ближайшее время необходимо проработать возможность внесения изменений в существующий проект с сохранением финансирования. Рабочая группа и займется этим вопросом», - сказал Мэр Вологды Сергей Воропанов.

Алексею Комову предложена должность советника мэра города по вопросам архитектуры. Этот пост Алексей Комов будет занимать на общественных началах.

Перед ним поставлена задачи модифицировать проект с минимальным финансовым ущербом и найти оптимальные решения, чтобы город не утратил свой облик старинного русского городка и получил удобную набережную.

- Ситуация, сложившаяся в Вологде, не уникальна, - прокомментировал член президиума Союза архитекторов России Алексей Комов.

Для получения экспертного заключения и внесения изменений в проект есть два месяца: в период половодья работы приостановятся, сообщает пресс-служба Администрации города Вологды.