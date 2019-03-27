В Вологодской области упал легкомоторный самолет: пилот погиб
27 марта во второй половине дня в Вологодской области на лед Кубенского озера рухнул легкомоторный самолет. В нем находился мужчина 1956 года рождения.
Трагедия произошла в окрестностях Спаса Каменного. Фото: сайт Вологодской митрополии.
Как выяснилось, со льда озера пострадавшего подобрал на снегоходе священник - отец Дионисий, который служит в храме, расположенном неподалеку - на острове Спас Каменный.
Снегоход на острове - это связь с большой землей.
На снегоходе по льду он пытался доставить пилота в районную больницу - в село Устье. К сожалению, травмы были настолько тяжелы, что во время эвакуации мужчина умер.
Отец Дионисий. Фото: сайт Вологодской митрополии.
Как сообщает пресс-служба МЧС по Вологодской области, это был сверхлегкий самолет "Птенец -3".
"Данное летательное воздушное средство на учете не состоит, маршрут следования не согласован, разрешения на перелет пилот не получал, радиообмен в процессе полета не производился," - прокомментировала представитель ведомства Ксения Колотилова.
Самолет двухместный, но в этот день пилот был один. Фото сайта www.clubrotor.ru
"Птенец - 3" - самолет российского производства, стоимостью около 1 500 000 рублей, очень легкий - взлетный вес его менее 500 кг.
Самолет не требует взлетной полосы, легко монтируется. Его характеризуют как легкоуправляемый летательный аппарат.
"Птенец - 3" развивает скорость до 170 километров в час.
ИСТОЧНИК KP.RU