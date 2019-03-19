2019-03-19T09:17:23+03:00
Общество

140 лет уголовно-исполнительной системе отметили её вологодские сотрудники

Праздничный концерт прошел в «Русском доме»
Евгения ГРЕБЕЛКИНА
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Для всех собравшихся подготовили концертную программуДля всех собравшихся подготовили концертную программуФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА
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Юбилей уголовно-исполнительной системы отметили вологодские сотрудники ФСИН. В 2019 году ведомству исполняется 140 лет. Праздничный концерт в честь этой даты прошёл в Вологде в понедельник, 18 марта. Местом проведения торжественного мероприятия стал зал «Русского дома», в котором собрались ветераны уголовно-исполнительной системы, руководство Вологодского Управления, лучшие сотрудники пенитенциарных учреждений области, представители ВИПЭ ФСИН России.

В числе гостей вечера ветераны УИС, действующие сотрудники, представители ВИПЭ ФСИН России Фото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

В числе гостей вечера ветераны УИС, действующие сотрудники, представители ВИПЭ ФСИН РоссииФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

Всех собравшихся поприветствовал начальник УФСИН России по Вологодской области Владилен Демьянов и руководитель Института права и экономики Евгений Харьковский.

Пожалуй, одним из самых приятных моментов вечера стало награждение лучших сотрудников уголовно-исполнительной системы региона. Они получили грамоты и благодарственные письма от руководства ФСИН России, а также от губернатора Вологодской области и мэра нашего города.

В начале торжественного вечера прошло награждение лучших сотрудников УИС Фото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

В начале торжественного вечера прошло награждение лучших сотрудников УИСФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

«Уголовно-исполнительная система у нас в регионе стабильная и управляемая, я имею ввиду обстановку в учреждениях области. Главное, чтобы там не происходило никаких эксцессов и чрезвычайных происшествий. Итоги работы мы подводим ежегодно, как отдельно в каждом взятом учреждении, так и по региону в целом. Буквально на прошлой неделе я приехал с коллегии Федеральной службы исполнения наказаний, где руководство ФСИН России подводило общие итоги по стране. Хочу, сказать, что Вологодская область в этом плане на хорошем счету», - рассказал корреспонденту КП начальник УФСИН России по Вологодской области Владилен Демьянов.

Лучшие сотрудники получили грамоты и благодарности от руководства УИС, а также от главы региона и мэра Вологды Фото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

Лучшие сотрудники получили грамоты и благодарности от руководства УИС, а также от главы региона и мэра ВологдыФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

Датой образования уголовно-исполнительной системы России считается 12 марта. Она связана с созданием Главного тюремного управления в составе Министерства внутренних дел в 1879 году.

Перед собравшимися выступили разные творческие коллективы города Фото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

Перед собравшимися выступили разные творческие коллективы городаФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

В юбилейный год, по словам руководства Вологодского Управления, этот профессиональный праздник было решено отметить более масштабно. Во второй части торжественного мероприятия гостей ожидала обширная концертная программа. Перед собравшимися выступили самые разные творческие коллективы города, а также курсанты ВИПЭ ФСИН России. Они представили публике яркие танцевальные и вокальные номера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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