2019-03-15T10:01:30+03:00
Звезды

Вологодский художник Виктор Седов представил свою живопись и графику (ФОТО)

В арт-галерее «Красный мост» открылась его выставка
Евгения ГРЕБЕЛКИНА
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Для выставки художник отобрал несколько десятков картинДля выставки художник отобрал несколько десятков картинФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА
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Оценить живописные и графические работы своего земляка, художника Виктора Седова могут вологжане. В арт-галерее «Красный мост» открылась его выставка. Торжественная церемония по этому поводу состоялась вечером в четверг, 14 марта. Её участниками стали искусствоведы, друзья и коллеги Виктора Константиновича и почитатели изобразительного искусства.

Выставка посвящена 75-летию Виктора Седова Фото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

Выставка посвящена 75-летию Виктора СедоваФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

Открывшаяся выставка заняла все три этажа арт-галереи. Она посвящена 75-летнему юбилею художника.

«Она состоит из достаточно большого живописного раздела, в который вошло почти 50 работ. Причем они были сделаны в разное время: в конце 80-х и до сегодняшнего дня. Также на выставке представлена очень интересная коллекция графики художника, которую он показывает весьма редко. Но, кстати сказать, график Седов очень сильный, я его считаю одним из ярких представителей так называемой вологодской школы графики», - пояснила директор арт-галереи «Красный мост» Людмила Коротаева.

На торжественной церемонии открытия - аншлаг Фото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

На торжественной церемонии открытия - аншлагФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

По признанию самого Виктора Седова, отобрать картины для этой выставки ему было не так-то просто. Он постарался учесть совершенно разные вкусы и уровень подготовки зрителей.

«Выставка очень разнообразная, она учитывает разные направления, разные вкусы. Здесь и пейзаж, и натюрморт, и композиция, и религиозное искусство, и светское. И представлено авангардное искусство, также немножко реалистичное. Есть графика – это сейчас довольно редкое явление. Никто графикой не занимается, потому что теперь нет таких типографских красок, нет таких возможностей для печати», - рассказал корреспонденту КП Виктор Седов.

Часть работ художник представил публике впервые Фото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

Часть работ художник представил публике впервыеФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

Стоит отметить, что для многих посетителей выставки графические работы Виктора Константиновича стали в буквальном смысле открытием. Даже его друзья не видели этих картин.

«Я сегодня его впервые увидел как художника-графика, он для меня открылся в этом плане. Он никогда не выставлял эти работы. Графика великолепная, я бы даже его поругал за то, что он не продолжил это дело, а перешёл к живописи», - поделился впечатлениями друг художника Владимир Ивановский.

Виктор Седов открылся публике как художник-график Фото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

Виктор Седов открылся публике как художник-графикФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

«Графика 80-х годов, а насколько она восременно смотрится, насколько красива эта серия. Самое интересное, что он никогда её не показывал на выставках. В Союз художников он вступил именно с графическими произведениями, хотя, он думал, что он по своей натуре живописец. Я его графические произведения ставлю даже выше его живописных работ. Вообще у Виктора Константиновича очень широкий диапазон творчества: он и пейзажист, и портретист, он работает и над библейскими темами, и над историческими. У него потрясающие композиции, сложносочиненные, наполненные интересными формами, буквально вибрациями в картинной плоскости. Не каждому дано создавать картинную плоскость и наполнять её такими подвижными, живыми элементами. Я считаю, что он сказал очень веское слово в изобразительном искусстве и достоин всяческих похвал», - рассказал «Комсомолке» председатель Вологодского регионального отделения «Союза художников России» Николай Мишуста.

Выставка заняла все три этажа галереи Фото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

Выставка заняла все три этажа галереиФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

Пожалуй, особого внимания заслуживает третья часть выставки, где Виктор Седов выступил в роли реставратора. Он, можно сказать, подарил вторую жизнь картинам другого вологодского художника Вениамина Торгованова.

Виктор Седов возродил произведения другого вологодского художника Вениамина Торгованова Фото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

Виктор Седов возродил произведения другого вологодского художника Вениамина ТорговановаФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

«Именно Виктор Константинович нашел в одном из старых развалов свернутые в рулон холсты художника и сам их отреставрировал. Это, можно сказать, первая публичная выставка Вениамина Дмитриевича Торгованова. Он был человеком одиноким, у него не было семьи, когда его не стало, вся эта коллекция лежала на чердаке дома. Затем она попала в руки его хорошего приятеля, который потом уехал в Японию и вывез с собой всё это собрание. Его произведения он тоже отреставрировал и сделал вернисаж. В Японии Торгованов разошелся по частным собраниям, а у нас, к сожалению, его вообще мало кто знает. Виктора Седова нужно поблагодарить за то, что он ввёл это имя в художественный оборот нашего города», - пояснила Людмила Коротаева.

По словам Виктора Константиновича, холсты были в ужасном состоянии Фото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

По словам Виктора Константиновича, холсты были в ужасном состоянииФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

По словам Виктора Константиновича, произведения его коллеги были в ужасном состоянии.

«Работы вообще пропадали, были скручены, они уже разрушались. Холсты были совсем в плохом состоянии, если сейчас внимательно присмотреться к ним, то на некоторых видны дыры, которые я не смог закрыть. Мне удалось заклеить только часть повреждений, очень много было разрушений. Я потратил три месяца, чтобы возродить эти картины к жизни, теперь они будут жить дальше», - рассказал Виктор Седов.

Выставка будет работать до 14 апреля Фото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

Выставка будет работать до 14 апреляФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

По словам гостей, выставка получилась очень разноплановой и необычной по своей структуре. В арт-галерее «Красный мост» она будет работать до 14 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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