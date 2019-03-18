2019-03-18T12:46:28+03:00
Спорт

Из-за смерти Юли Началовой ее муж не приехал в Череповец

Евгений Алдонин должен был приехать проводить мастер-классы
Иван Чухнин
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Евгений Алдонин.Евгений Алдонин.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В воскресенье Евгения Алдонина не дождались в Череповце.

В Череповце спортсмен должен был дать несколько мастер-классов для молодых футболистов. Тренировка с мастером была запланированы на 17 марта.

Однако в связи со смертью бывшей супруги Юлии Началовой, известный футболист перенёс поездку в Вологодскую область. Мероприятие состоится через две недели. Об этом сообщает телеканал "ВГТРК - Вологда".

Сейчас у него контракт в клубе «Волга».

А в эти дни футболист был занят делами семейными - организовывал похороны, решал вопрос с оформлением опеки и переездом их общей дочери Вероники. Она после развода оставалась жить с мамой.

Как сообщала"Комсомолка", их брак продолжался с 2005 по 2011 годы.

38-летняя певица и актриса Юлия Началова умерла.

Причиной смерти Началовой называют сердечную недостаточность. Она находилась в клинике, где была сделана операция на ноге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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