Из-за смерти Юли Началовой ее муж не приехал в Череповец

В воскресенье Евгения Алдонина не дождались в Череповце.

В Череповце спортсмен должен был дать несколько мастер-классов для молодых футболистов. Тренировка с мастером была запланированы на 17 марта.

Однако в связи со смертью бывшей супруги Юлии Началовой, известный футболист перенёс поездку в Вологодскую область. Мероприятие состоится через две недели. Об этом сообщает телеканал "ВГТРК - Вологда".

Сейчас у него контракт в клубе «Волга».

А в эти дни футболист был занят делами семейными - организовывал похороны, решал вопрос с оформлением опеки и переездом их общей дочери Вероники. Она после развода оставалась жить с мамой.

Как сообщала"Комсомолка", их брак продолжался с 2005 по 2011 годы.

38-летняя певица и актриса Юлия Началова умерла.

Причиной смерти Началовой называют сердечную недостаточность. Она находилась в клинике, где была сделана операция на ноге.