2019-03-22T13:42:16+03:00
Происшествия

В Великом Устюге прошла операция по поднятию утопленной легковушки со дна Северной Двины

Машина с архангельскими номерами провалилась еще в декабре
Иван Чухнин
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Фото - информационный центр «СМ-медиа».Фото - информационный центр «СМ-медиа».
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Автомобиль ВАЗ-2109 провалился под лед Северной Двины еще в декабре. Операция по поднятию утопленника состоялапсь 21 марта в Великом Устюге.

Доставали ВАЗ сотрудники предприятия - подрядчика, обслуживающие ледовую переправу. «Девятка» ушла под воду 21 декабря 2018 года, когда выезд на лед был еще запрещен.

Фото - информационный центр «СМ-медиа».

Фото - информационный центр «СМ-медиа».

ВАЗ с архангельскими номерами утонул, а люди, их было пятеро, сумели выбраться из салона и ушли с мета ДТП.

Фото - информационный центр «СМ-медиа».

Фото - информационный центр «СМ-медиа».

Из-за того, что на месте переправы образовалась прорубь, переправа начала действовать позже.

Сейчас с нарушителями дорожного порядка будет разбираться полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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