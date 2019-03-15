В Вологду приезжает певец Владимир Кузьмин

22 марта 2019 года в ДК ПЗ в 19:00 начнется большой юбилейный концерт Владимира Кузьмина, посвященный 35-летию группы «Динамик».

Вологжан ждут всеми любимые хиты и новинки в исполнении народного артиста России.

Владимир Кузьмин - личность яркая, однако при всех способностях артиста путь к славе и популярности был непростым.

Ещё в школе концерты Кузьмина и его подростковой рок-группы пользовались успехом. На этих концертах исполнялись каверы хитов Beatles, Led Zeppelin, Rolling Stones и других англоязычных команд.

Поступив в музыкальное училище, Владимир начинал осваивать игру на саксофоне, флейте и скрипке, за что впоследствии заслуженно приобрёл уважение коллег, как искусный мультиинструменталист.

"Динамику"- 35!

После долгих поисков себя в различных самодеятельных ВИА, Владимира Кузьмина пригласили поработать в знаменитые «Самоцветы». Набравшись опыта, найдя свой неподражаемый стиль игры на гитаре и накопив достаточно музыкального собственного материала, Кузьмин собирает состав нового коллектива «Карнавал». Концерты в Москве группы «Карнавал» пользовались исключительной популярностью, а на первом выпущенном ими альбоме впервые в СССР коллектив значился как «рок-группа». Романтическая и ультрасовременная стилистика песен «Карнавала» была названа термином «новая волна».

Чуть позже, пройдя серьёзную гастрольную школу с «Карнавалом», Владимир Кузьмин создаёт рок-коллектив «Динамик», который сразу отправился в триумфальный концертный тур по стране. Новоиспечённый «Динамик» тут же выпускает альбом, отличающийся незаурядными текстами песен и необыкновенным разнообразием музыкальных стилей — регги, блюз, рок-н-ролл…

После феноменального успеха в течение нескольких лет, в 1985 году Кузьмина позвала к себе работать Алла Пугачёва, в качестве солиста группы «Рецитал». Владимир Кузьмин написал для Аллы Пугачёвой невероятное количество хитов-баллад, ставших золотыми композициями эстрады тех лет. С 1987 по 1990 годы Кузьмин набирает сессионных музыкантов в новый «Динамик» — это пик славы группы. Затем Владимир Кузьмин уезжает в Калифорнию и записывает там несколько альбомов.

Вернувшись обратно на родину, как настоящему профессионалу, Кузьмину удаётся выпускать альбомы и видеоклипы каждый год, экспериментировать с новыми музыкальными стилями, выдерживать интенсивный гастрольный график. На концертах Владимира Кузьмина, как прежде, звучат заводные рокнролльные мелодии и лирические любовные баллады, хорошо знакомые каждому.

Последние билеты во всех кассах города. Организатор концерта - Вологодский областной рок- клуб, который за последние 5 лет организовал в Вологде более 50 больших рок- концертов.

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