2019-03-15T15:15:47+03:00
Экономика

Доходность по накопительному счету "Акцент на процент" повышена

Она составляет до 8,5 процентов
Иван Чухнин
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Ставка зависит от суммы покупок по любым картам банка.Ставка зависит от суммы покупок по любым картам банка.
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Промсвязьбанк повысил доходность накопительного счета «Акцент на процент». Теперь по нему можно получить ставку до 8,5% годовых в зависимости от суммы покупок по любым картам Промсвязьбанка. Условия счета "Акцент на процент" позволяют свободно вносить и снимать средства без ограничения по сумме и сроку, но чем больше минимальный остаток по счету и сумма покупок по картам, тем больший доход можно получить.

Базовая ставка по счету составляет 6,5% годовых на сумму до 700 тыс. руб. С учетом повышения она может быть повышена на 1-2 процентных пункта в зависимости от объема совершенных покупок по картам банка, до максимальной 8,5% годовых. Ранее доходность по счету с учетом надбавок составляла 6,8-8% годовых.

Минимальная сумма покупок по картам Промсвязьбанка для начисления надбавок к ставке по счету "Акцент на процент" – 10 тыс. руб. в месяц. Например, при покупках по картам ПСБ от 10 тыс. руб. в месяц ставка на остаток по счету в следующем месяце составит 7,5% годовых, при покупках от 30 тыс. руб. – 8% годовых, при покупках от 50 тыс. руб. – 8,25% годовых, а при покупках от 85 тыс. руб. – 8,5% годовых.

Проценты начисляются на сумму минимального остатка по счету за месяц, выплачиваются ежемесячно в последний календарный день месяца, все проценты капитализируются. Повышенные надбавки за покупки по картам выплачиваются со 2-го месяца после открытия счета. Открыть и пополнить счет "Акцент на процент" можно любым удобным способом – дистанционно в интернет- или мобильном банке или обратившись в любое отделение банка. Срок счета не ограничен. Чтобы получить повышенную ставку, клиенту нужно разместить на накопительном счете любую сумму "Акцент на процент" и совершать больше покупок по своим картам ПСБ.

Для того, чтобы копить было легко и удобно, можно воспользоваться правилами автоматического пополнения счета. Правило "Пополнил-накопил" позволяет перечислять выбранную клиентом сумму или процент от пополнения карты, например, от поступления зарплаты или пенсии. С правилом "Купил-накопил" при совершении покупок по карте ПСБ выбранная клиентом сумма или процент с каждого чека будет автоматически перечисляться на счет "Акцент на процент" с остатка по счету карты.

Подробнее с условиями накопительного счета «Акцент на процент» можно ознакомиться на сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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