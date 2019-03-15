2019-03-15T13:16:01+03:00
Происшествия

Под Череповцом иномарка врезалась в грузовик

Пострадала женщина
Иван Чухнин
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Обе машины разбиты.Обе машины разбиты.Фото: по Череповцу ОГИБДД
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ДТП случилось 14 марта в третьем часу дня на 2 километре дороги Песье - Коротово - Большой Двор.

Как сообщает отдел ГИБДД по Череповецкому району, череповчанин 66 лет на «Шевроле Авео» не справился с управлением.

Иномарку выбросило на встречку, где в двигался грузовик ИСУЗУ, за рулем его находился 29-летний житель Череповецкого района.

Травмировалась 65-летняя пассажирка «Шевроле», жительница Череповца. Машины сильно пострадали, женщине назначили амбулаторное лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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