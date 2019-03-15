Под Череповцом иномарка врезалась в грузовик

ДТП случилось 14 марта в третьем часу дня на 2 километре дороги Песье - Коротово - Большой Двор.

Как сообщает отдел ГИБДД по Череповецкому району, череповчанин 66 лет на «Шевроле Авео» не справился с управлением.

Иномарку выбросило на встречку, где в двигался грузовик ИСУЗУ, за рулем его находился 29-летний житель Череповецкого района.

Травмировалась 65-летняя пассажирка «Шевроле», жительница Череповца. Машины сильно пострадали, женщине назначили амбулаторное лечение.