2019-03-13T16:46:09+03:00
Общество

В Вологде при реконструкции набережной нашли якорь

Какому судну он служил - еще предстоит установить
Иван Чухнин
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Фото Наты Сучковой.Фото Наты Сучковой.
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Необычная находка разнообразила трудовые будни строителей, занимающихся реконструкцией набережной реки Вологды. Вместе с землей экскаватор зацепил большой металлический предмет.

Фото Наты Сучковой.

Фото Наты Сучковой.

При ближайшем рассмотрении он оказался якорем речного судна - какого именно, еще предстоит выяснить.

На металле явственно видна дата - 1951. Вероятно, это год, когда он был произведен.

По словам рабочих, якорь лежал на дне Вологды - у левого берега, напротив памятника 800 -летию Вологды.

Сейчас находка находится у бытовых вагончиков строителей.

Фото Наты сучковой.

Фото Наты сучковой.

Есть идея передать интересную вещь в городской Клуб юных речников, который , кстати, находится на набережной реки, в нескольких сотнях шагов от места находки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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