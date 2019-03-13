В Вологде при реконструкции набережной нашли якорь
Необычная находка разнообразила трудовые будни строителей, занимающихся реконструкцией набережной реки Вологды. Вместе с землей экскаватор зацепил большой металлический предмет.
Фото Наты Сучковой.
При ближайшем рассмотрении он оказался якорем речного судна - какого именно, еще предстоит выяснить.
На металле явственно видна дата - 1951. Вероятно, это год, когда он был произведен.
По словам рабочих, якорь лежал на дне Вологды - у левого берега, напротив памятника 800 -летию Вологды.
Сейчас находка находится у бытовых вагончиков строителей.
Фото Наты сучковой.
Есть идея передать интересную вещь в городской Клуб юных речников, который , кстати, находится на набережной реки, в нескольких сотнях шагов от места находки.
ИСТОЧНИК KP.RU