В Вологде при реконструкции набережной нашли якорь

Необычная находка разнообразила трудовые будни строителей, занимающихся реконструкцией набережной реки Вологды. Вместе с землей экскаватор зацепил большой металлический предмет.

Фото Наты Сучковой.

При ближайшем рассмотрении он оказался якорем речного судна - какого именно, еще предстоит выяснить.

На металле явственно видна дата - 1951. Вероятно, это год, когда он был произведен.

По словам рабочих, якорь лежал на дне Вологды - у левого берега, напротив памятника 800 -летию Вологды.

Сейчас находка находится у бытовых вагончиков строителей.

Фото Наты сучковой.

Есть идея передать интересную вещь в городской Клуб юных речников, который , кстати, находится на набережной реки, в нескольких сотнях шагов от места находки.