2019-03-12T11:58:50+03:00
Экономика

Промсвязьбанк наградил победителей национальной премии «Бизнес-Успех»

Иван Чухнин
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Промсвязьбанк наградил победителей национальной премии «Бизнес-Успех».

Промсвязьбанк выступил официальным партнером всероссийского форума «Территория бизнеса – территория смысла», в рамках которого состоялся финал национальной премии «Бизнес Успех».

Центральной темой для обсуждения на форуме стала цифровая трансформация и ее влияние на развитие малого бизнеса. В панельной дискуссии принял участие руководитель направления «Средний и малый бизнес» Промсвязьбанка Константин Басманов.

Он отметил, что для предпринимателей важно получать финансовые услуги быстро и удаленно, без предоставления бумажных документов. И на сегодняшний день эта потребность бизнеса совпадает с уровнем развития финансовых технологий, а также с видением государства по переводу услуг в цифровой вид.

«Онлайн-формат обслуживания предпринимателей – это уже не инновации, а индустриальный стандарт. Мы предоставили бизнесу возможность оформлять онлайн депозиты и кредиты. Теперь намерены значительно упростить процедуры открытия счета и перевести их в дистанционную форму. Мы видим в этом большой потенциал.

Благодаря тому, что мы начали выдавать кредиты малому бизнесу онлайн, без документов и в течение 5 минут, число заемщиков банка увеличилось на тысячи. От 5 до 10% наших клиентов, которые раньше даже не пытались брать кредит, потому что это было слишком сложно, решили попробовать, потому что теперь это стало доступно в их интернет банке нажатием одной кнопки», – рассказал Константин Басманов.

Промсвязьбанк традиционно принял участие в отборе проектов на соискание премии «Бизнес-успех» и наградил финалистов в двух номинациях. В номинации «Лучший производственный проект» победителем стала компания «Лео», производитель одежды для детей» из Смоленской области. В номинации «Лучший молодежный проект» была награждена компания «Ёсити», производитель детских и спортивных площадок, из Хабаровска.

Также в рамках форума Промсвязьбанк презентовал фотовыставку «Бизнес в объективе», в которой приняли участие 19 предпринимателей-финалистов конкурса из разных регионов страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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