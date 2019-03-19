В Вологде объявили о проведении Международного фестиваля «Город ремесел»

Стала известна дата проведения Международного фестиваля «Город ремесел». В этом году он пройдет на две недели раньше обычного - с 14 по 16 июня. Как пояснил мэр Вологды Сергей Воропанов, это необходимо для туризма в городе.

«В этом году «Город ремесел» пройдет не в конце июня, когда отмечается День города, а двумя неделями раньше. Это необходимо для развития событийного туризма в областной столице. Наша задача - распределить крупные, знаковые мероприятия в течение всего летнего сезона. Это позволит планомерно загрузить гостиницы города, создать свой имидж каждому событию», - пояснил Сергей Воропанов.

В прошлом году фестиваль состоялся одновременно с Днем города и VIII Русскими Ганзейскими днями.

Форум собрал более 600 мастеров из 41 региона России и пяти зарубежных стран. Мастер-классы, концерты, ярмарку мастеров и другие события посетили почти 50 тыс. человек. Больше всего впечатлений у туристов осталось от ярмарки, мастер-классов ремесленников и красоты самого города.

Уже объявлен конкурс по восьми номинациям. Прием заявок продлится до 1 мая.

Мастера могут направить информацию о себе и фотографии изделий по адресу: улица Засодимского, дом 5 (ЦНХПиР «Резной палисад») или по электронной почте: gorod_remesel@mail.ru.