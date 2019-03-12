Вологодская бабушка оставила в наследство 21 собаку и 16 кошек

"У нас караул!" Такая информация появилась в социальных сетях, в группе защитников животных. Далее шел текст, который может повлечь в шок неподготовленного человека.

" 21 мелкая собака!!! Умерла бабушка! Собаки остались одни! Срочно ищем передержки и постоянное место жительства!"

Фото - группа "Спасенные души" в "ВКонтакте".

Волонтеры пытаются пристроить в добрые руки 21 собаку, при этом обещают их привести в порядок: "Намоем, подстрижем, стерилизуем! Собачули - болонки, пудели, спаниели и т.д. Сейчас с ними мужик, но он бьет их и на днях уедет! Завтра вывезем 10-15, потом остальных! Ситуация SOS!"

Как оказалось, все это правда.

В деревне Дубровское Шекснинского района жила пожилая женщина. Она была не вполне здорова, но очень любила животных. А накануне 8 марта она умерла. И для селян на оставила огромное хвостатое наследство - 21 собака и 16 кошек!

Интернет запестрил объявлениями: "Устраиваем 21 собаку! Собаки мелких пород!...! Может кто ищет для семьи маленького друга! Пудели, таксы, спаниели, болонки! Поможем с вакцинацией, стерилизацией, помывкой и стрижкой!"

Понятно, что животных нужно вывозить: "Если их там оставить - они будут просто заперты в доме и оставлены на голодную смерть! Помогите спасти эти души!"

Фото - группа "Спасенные души" в "ВКонтакте".

Диана Никифорова сообщила подробности :

"Знала эту бабушку, очень их (животных, - прм. ред..) любила и всегда все деньги тратила на то чтобы прокормить этих бедняжек. Знала что умирает, какую-то часть сама пристроила, сидела у меня плакала, боялась, что если не успеет пристроить всех - как они без неё...... Очень сильно их любила. Спали все в доме рядом с ней! Как она говорила, помогали они ей жить с таким диагнозом!!!!!!

Сразу пошли запросы - кто-то ищет американского коккер спаниеля, кто-то спрашивает про такс.

Однако, как сообщает Лидия Левинская, чистокровных нет.

Кто-то этим фактом расстроен, а кто-то ей отвечает: " Лидия, это ерунда, были бы здоровы) Пофоткайте собачек по возможности, будем пристраивать".

В конце концов животных вывезли в Вологду. Кого-то уже взяли на передержку, кто - отправлен в приют.

Неравнодушных людей оказалось много.

К вологодским волонтерам пришли на помощь коллеги из соседнего региона

Наоша Романова пишет: " Обращаюсь ко всем волонтерам Вологды и переживающим за собак: у нас в Ярославле много кто отозвался помочь собачулям. вопрос стоит в доставке. с нас платные передержки. помогите с перевозкой!"

Операцияя по спасению животных продолжается. Эта информация будет дополняться.