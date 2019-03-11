2019-03-11T15:20:31+03:00
Происшествия

Ищет полиция: две женщины гуляли за чужой счет

Их фотографии распространяют в интернете
Иван Чухнин
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Женщину запечатлели видеокамеры.Женщину запечатлели видеокамеры.Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области
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Пресс-служба УМИВД области распространила две фотографии с просьбой к вологжанам назвать имена этих женщин.

Дело в том, что они подозреваются в совершении преступлений.

Мужчина потерял банковскую карту, и лишь лишившись 40 тысяч рублей, он ее заблокировал.

Сейчас отдел полиции №1 УМВД России по г. Вологде пытается установить похитительниц. По видеозаписям в магазине были вычислены те, кто делал эти покупки.

В совершении данного преступления подозреваются две женщины: Одна из них на вид 45-50 лет, была одета в темную шубу, на голове клетчатый платок.

- Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

-Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

Вторая - на вид 35-40 лет, одета в темную шубу с меховым воротником, на голове платок зеленого цвета.

Если у кого-то имеется какая-либо информация, просьба сообщить по телефонам: 8-951-743-86-29, 8-953-518-27-64, 02 или в ближайший отдел полиции.

По факту хищения денежных средств с банковской карты по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража», возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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