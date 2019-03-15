2019-03-14T18:11:42+03:00
Общество

Стало известно, где будет возведен футбольный манеж в Вологде

Иван Чухнин
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Для круглогодичных занятий футболистам не хватает манежа.Для круглогодичных занятий футболистам не хватает манежа.
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Губернатор Олег Кувшинников инспектировал, как реализуются поручения, данные во время Градсовета в областной столице. Вместе с мэром Вологды Сергеем Воропановым они побывали в спортивной школе, где воспитывают футболистов.

Как сообщает пресс-служба города, в Вологде более 4,5 тысяч человек занимаются футболом.Массовость обеспечивается в первую очередь благодаря работе спортивной школы, что на ул. Варенцовой, 1.

Ее посещает более 650 воспитанников от 8 до 22 лет, здесь работают 13 тренеров -профессионалов.

Но для круглогодичной подготовки спортсменов необходим крытый манеж. По этому поводу губернатору поступило более 1200 обращений.

- Сегодня мы приняли решение о проектировании и строительстве в 2020-2021 годах такого комплекса.

Он позволит нашим спортсменам заниматься на протяжении всего года в теплых помещениях благоустроенного комплекса с освещением, раздевалками, беговыми дорожками. Это колоссальный инфраструктурный прорыв в развитии физической культуры и спорта в нашем городе. В перспективе станет возможным создание профессиональной областной команды по футболу», - говорит Губернатор Олег Кувшинников.

Сейчас для тренировок на территории школы расположены три футбольных поля - два с естественным газоном, одно (через дорогу от школы на ул. Варенцовой, 1) - с искусственным покрытием. Кроме того, в ведомстве учреждения спорта имеется 7 залов на площадке ФОКа в 1 мкр ПЗ, 7а.

Для того чтобы разместить каркасно-тентовый ангар футбольного поля, необходима площадь 2,5 га.

Возле территории СШОР по футболу такого учакстка нет - этот район является историческим центром города и не позволяет строительство крупных объектов.

Как сообщил Сергей Воропанов, было несколько вариантов расположения футбольного манежа. Наиболее предпочтительным стал микрорайон ПЗ, на улице Ильюшина. В непосредственной близости располагаются спортивные залы, находящиеся в ведомстве СШОР по футболу. Крытый манеж будет состоять из стального каркаса и двухслойного покрытия из специальной мембранной ткани. Каркасно-тентовый ангар рассчитан на снеговую и ветровую нагрузку, характерную для нашего региона. Кроме того, помимо занятий футболом, на объекте может быть организован тренировочный процесс спортсменов-легкоатлетов. На строительстьво объекта потребуется 70 млн рублей уйдет на строительство такого объекта», - говорит Мэр Вологды Сергей Воропанов.

На разработку проектно-сметной документации предусмотрено 2,5 млн рублей.

Выделение земельного участка, проектирование инженерных сетей и привязка проекта завершится до конца года. К строительству крупного спортивного объекта приступят в 2020 году.

Кроме того, два современных футбольных поля с подогревом должны появится на Вологодчине: Минспорта РФ одобрил заявку региона на строительство стоимостью 40 млн рублей каждый. Одна из площадок разместится на территории стадиона «Витязь» областной столицы. Второе поле создадут при реконструкции стадиона «Металлург» в Череповце.

ИСТОЧНИК KP.RU

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