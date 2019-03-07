Педагогом года стала учитель физкультуры из школы №13 Вологды Ирина Завацкая

Лучший педагог Вологды трудится в школе № 13. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Итоги городского конкурса профессионального мастерства «Педагог года - 2019» подведены в Вологде.

Конкурс «Педагог года» проводится уже в 18-й раз.В этом году в конкурсе приняли участие более 60 педагогов из 55 школ, детских садов и учреждений дополнительного образования. Цель соревнования - выявление, поддержка и поощрение творчески работающих педагогов.

Конкурсанты не только состязуются в профмастерстве, а и общаются, обмениваются опытом.

«Проект показал единение наших педагогов. Он показал, что каждый из участников блестяще представляет свои профессиональные компетенции. А предложения и наработки по итогам проекта - это вот та копилочка, тот пьедестал, который делает с каждым годом наши образовательные процессы и технологии все качественнее и профессиональнее», - сказал заместитель Мэра Вологды по социальным вопросам Вадим Цепа.

В конкурсе были определены победители в трех номинациях. Звание «Педагог дополнительного образования» заслужил педагог Дворца творчества детей и молодежи Дмитрий Корзин.

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Диплом первой степени в номинации «Воспитатель года» получила воспитатель детского сада № 83 «Вишенка» Людмила Зайчикова.

Абсолютным победителем конкурса профмастерства стала учитель физкультуры школы № 13 Татьяна Завацкая.

За победу педагогу вручили сертификат на сумму 20 тыс. рублей и главный

приз - статуэтку совы. Для преподавателя с 20-летним стажем работы это

первый опыт участия в конкурсе.

«Мы, наверное, больше помогали друг другу, чем соперничали между собой. И это очень важно»,- прокомментировала Татьяна Завацкая.

Всего в Вологде работает порядка 4,5 тыс. педагогов.