Ужасное ДТП под Великим Устюгом: двое погибших

Сразу три автомобиля столкнулись 6 марта под Великим Устюгом. Как сообщает группа "ВКонтакте" районной газеты "Советская мысль", страшное ДТП произошло около 14:30 на 452 км дороги Урень – Шарья – Никольск - Котлас - на объездной дороге Красавино.

56-летняя водитель управляла автомобилем «Фольксваген Поло». Иномарка стала обогнать КамАЗ с прицепом, груженый лесом. После того, как обгон был закончен и автомобиль вернулся на свою полосу, вероятно, машина задела бровку и ее занесло.

Иномарку выкинуло на встречку, там она врезалась в «Шевроле Ниву», а затем и в грузовик ГАЗ «Валдай».

Женщина - водитель «Фольксваген Поло» и ее 35-летняя пассажирка погибли на месте. Они обе – жительницы города Котлас Архангельской области.