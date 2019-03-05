В Вологде под суд отправлена банда квартирных воров

Следователи завершили расследование уголовного дела по серии квартирных краж в Вологде и Череповце.

Три гастролера в возрасте от 25 до 50 лет грабили вологжан, пробираясь в их квартиры, когда хозяев не было дома.

Квартирными ворами были жители Тульской, Орловской и Кемеровской областей.

Операция по задержанию наглых грабителей была проведена в Вологде в июне 2018 года.

Ее с блеском провели сотрудники уголовного розыска при поддержке силовиков из Росгвардии. Банду задержали с поличным на улице Челюскинцев.

Воры выходили из квартиры, прихватив с собой ювелирные украшения, парфюмерию, а также наличность - в рублях и иностранной валюте.

У них были обнаружены и орудия взлома.

Задержанные проникали в квартиры, используя хитроумные отмычки.

Всего в ходе следствия было установлено пять краж в Вологде и Череповце.

Собственники заявили об ущербе в 500 тысяч рублей.

Уголовное дело было расследовано и передано в суд, сообщает пресс-служба УМВД по Вологодской области.