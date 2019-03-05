В Вологде под суд отправлена банда квартирных воров
Следователи завершили расследование уголовного дела по серии квартирных краж в Вологде и Череповце.
Три гастролера в возрасте от 25 до 50 лет грабили вологжан, пробираясь в их квартиры, когда хозяев не было дома.
Квартирными ворами были жители Тульской, Орловской и Кемеровской областей.
Операция по задержанию наглых грабителей была проведена в Вологде в июне 2018 года.
Ее с блеском провели сотрудники уголовного розыска при поддержке силовиков из Росгвардии. Банду задержали с поличным на улице Челюскинцев.
Воры выходили из квартиры, прихватив с собой ювелирные украшения, парфюмерию, а также наличность - в рублях и иностранной валюте.
У них были обнаружены и орудия взлома.
Задержанные проникали в квартиры, используя хитроумные отмычки.
Всего в ходе следствия было установлено пять краж в Вологде и Череповце.
Собственники заявили об ущербе в 500 тысяч рублей.
Уголовное дело было расследовано и передано в суд, сообщает пресс-служба УМВД по Вологодской области.
ИСТОЧНИК KP.RU