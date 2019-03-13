Свой юбилей вокальный ансамбль "Гран-при" отметит концертом

Вологжан приглашают на юбилейный концерт вокального ансамбля «ГРАН-ПРИ».

5 апреля в «Русском Доме» состоится юбилейный концерт вокального ансамбля «ГРАН-ПРИ», художественным руководителем которого является Ольга Сыч. Программа будет яркой и по-настоящему праздничной. Гостей юбилейного вечера ждут любимые хиты отечественной и зарубежной эстрады в исполнении любимого коллектива и множество сюрпризов! В том числе коллаборации с известными артистами, которые уже много лет знакомы с музыкантами «ГРАН-ПРИ».

Концерт пройдет в Русском Доме 5 апреля.

В концерте примут участие оркестр русских народных инструментов «Перезвоны» (художественный руководитель и дирижер – Александр Султаншин), танцевально-спортивный клуб «Спектр» (руководитель – Елена Кузьминская), струнный дуэт «VioLa_Land», Шоу-дуэт «Мастер-Класс», а также заслуженный работник культуры Российской Федерации Сергей Кузнецов (саксофон) и Дмитрий Демин (фортепиано).

Юбилейный концерт порадует вологжан популярными хитами отечественной и зарубежной эстрады, в том числе песнями Элвиса Пресли «Can't Help Falling In Love», Boney M. «Sunny», Ricchi e Poveri «Mamma Maria».

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