2019-03-13T15:31:58+03:00
Общество

Подарки от "Мясного дворика"- вручены вологжанам

Подведены итоги викторины "Подарки любимым"
Иван Чухнин
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Главное в викторинах - активность и капелька удачи.Главное в викторинах - активность и капелька удачи.Фото: Ольга Кузнецова
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Накануне Международного женского дня 8 Марта подведены итоги викторины "Комсомолки" "Подарки любимым". Партнером выступил магазин свежего мяса "Мясной дворик". Он находится в Вологде, на улице Ветошкина, 57, и многим полюбился за то, что, делая здесь покупки, можно быть уверенным в качестве продуктов.

По сертификату можно получить пять килограммов мясных продуктов. Фото: Ольга Кузнецова

По сертификату можно получить пять килограммов мясных продуктов.Фото: Ольга Кузнецова

Кстати, магазины свежего мяса "Мясной дворик" работают в Верховажье и Шексне и своим серьезным подходом к производству полуфабрикатов привлекают все больше покупателей. Мясные изделия и полуфабрикаты, предлагаемые тут, изготавливаются из мяса, без химии - нет никаких "Е" и сои. Здесь действует принцип - использовать в производстве только свежее мясо. Его поставляет давний партнер АО "Шувалово", который занимает высокие позиции на рынке именно благодаря качеству сырья.

Мясо этого поставщика доставляется в свежем виде, то есть замороженное сырье не используется в принципе. Это позволят вырабатывать высококачественную продукцию. Например, фарш из мяса, которое не подвергалось заморозке, более мягкий и сочный. Шоковой заморозке повергаются только готовые полуфабрикаты.

Ассортимент товаров магазина все время расширяется. Сейчас здесь можно купить еду и на будний день, и на праздник. Это котлеты, шницели, тефтели, ежики, фаршированные мясом перцы, и, конечно же, свежее мясо...

Кстати, из специй здесь используется соль и перец, лавровый лист и чеснок и другие натуральные специи: никаких ароматизаторов, консерваторов, загустителей... Как результат - это почти домашняя кухня, приготовленная умелыми руками.

Накануне Международного женского дня были подведены итоги викторины "Подарки любимым ".

Согласитесь, приятно, когда мужчина приносит в дом пять килограммов мяса.

Согласитесь, приятно, когда мужчина приносит в дом пять килограммов мяса.

Из числа правильно ответивших на пять вопросов были названы 5 счастливчиков. Они стали обладателями сертификатов, каждый из которых дает право на 5 килограммов мясной продукции от "Мясного дворика".

По словам вологжанки Марины, в конкурсе участвовала вся семья.

По словам вологжанки Марины, в конкурсе участвовала вся семья.

Это жители Вологды и Верховажья - Сергей Кириков, Олег Марина, Ирина Гаврилюк, Александр Кирьянов, Лера Власова.

Кстати, о магазинах свежего мяса "Мясного дворика" рассказывает группа в "ВКонтакте". Подписавшись на нее, вы будете в курсе информации не только о продукции магазина, акциях, но и новых викторинах и конкурсах, а соответственно, и подарках!

ИСТОЧНИК KP.RU

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