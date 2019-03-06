2019-03-06T18:07:02+03:00
Экономика

Под Вологдой запущен центр по выращиванию и изучения рыб

Он создан на базе ВГМХА
Иван Чухнин
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Фото Алексея Колосова и пресс-центра ВГМХАФото Алексея Колосова и пресс-центра ВГМХА
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Под Вологдой открылся центр по выращиванию и изучению мальков рыб. Ставка сделана на африканских сомов и тилапий. Этим будут заниматься студенты Вологодской молочно-хозяйственной академии. Аквабиоцентр» открылся 6 марта.

Центр специализируется на выращивании нескольких видов рыб, а также их исследовании.

Вот так выглядит один из аквариумов.

Вот так выглядит один из аквариумов.

По сути дела, это огромные аквариумы, оснащенные системой фильтрации воды. Там планируют получать мальков тилапии и африканских клариевых сомов. Центр собирается проводить научные исследования, связанные с кормлением, разведением, условиями содержания и физиологией рыб.

Результатом этой деятельности будут рекомендации для рыбоводческих предприятий.

Вологодчина – это водный регион, где находится более 4000 озер и огромное количество рек. Однако регион так и не способен накормить себя рыбой.

Всего в области зарегистрировано 12 рыбоводных организаций, семь из них уже приступили к выращиванию рыбы - карпа, клариевого сома, радужной форели, осетровых.

Есть надежда, что создание Центра поможет решить проблему дефицита кадров в области.

В регионе разработана программа господдержки рыбоводства, к концу 2020 года производство рыбной продукции должно составить 1000 тонн. Областной бюджет нвыделил а поддержку аквакультуры в прошлом году направил 28 млн рублей. В этом году - 131 млн. рублей бюджетных денег.

ИСТОЧНИК KP.RU

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