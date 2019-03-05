«Концлагерь» для собак за бюджетные деньги (ФОТО, ВИДЕО)

«Комсомольской правде» стало известно о случаях жестокого обращения с животными. Речь идёт о бездомных собаках из районов нашей области. Об этих фактах корреспонденту КП сообщили волонтёры. По их словам, дело не просто в банальной безответственности и халатности кого-то из жителей населённых пунктов, а в настоящей жестокости, хладнокровном расчёте и абсолютной бездушности того, кто наоборот должен думать о здоровье и безопасности четвероногих. И всё это, утверждают зоозащитники, происходит за бюджетные деньги. «Комсомолка» решила разобраться в этой ситуации. Мы попытались выяснить, каким образом в нашем регионе вообще осуществляется отлов бездомных животных.

«Питомник»

Первый сигнал о жестоком обращении с животными поступил к нам в редакцию ещё в конце прошлого года. По словам волонтёров и зоозащитников, некий предприниматель, который занимается отловом бездомных собак в районах области, привозит четвероногих в Вологду, при этом некоторых из них он просто выпускает на улицы города, а других оставляет погибать в так называемом питомнике. Место, где предприниматель держит собак, давно известно всем волонтёрам и зоозащитникам. Оно находится в деревне Доронино.

"Питомник" похож на обычный сарай (ФОТО: Ника ПОЛЕЩУК)Фото: Из архива KP.RU

Корреспонденту «Комсомольской правды» удалось побывать там вместе с волонтёрами. Питомником это деревянное сооружение просто язык не поворачивается назвать. Обычный сарай или избушка, которая расположилась прямо рядом с деревенскими домиками. Никакого ограждения, никаких замков, территория открыта. Лай собак, «замурованных» внутри, слышен издалека. А они там, действительно, оказались замурованными. В сарае площадью не более 10 квадратных метров сделано три отсека, при этом четвероногие находятся как будто в деревянных коробах, для воздуха оставлена лишь небольшая щель под самым потолком. Уже по количеству собачьих голосов стало понятно, что животных там немало. Нам удалось заглянуть внутрь этих «вольеров». Оказалось, что собаки практически сидят друг на друге. Щенки и взрослые, маленькие и большие – все перемешаны. Мисок с водой или едой мы там не увидели. Не было и никаких отверстий, чтобы животные могли выходить. Следов какой-либо уборки мы также не заметили. Вообще эта избушка явно не приспособлена для содержания четвероногих: в ней нет ни электричества, ни отопления, ни возможности для поступления свежего воздуха. Честно говоря, даже страшно представить, как собаки живут в этом «питомнике» при минусовой температуре, без воды, еды и выгула. Скорее, выживают.

«Здесь ужасные условия для содержания собак. Я не вижу следов собак на территории. Объект абсолютно не огорожен. Такой пункт передержки на такое количество голов находится прямо на дачном участке, среди других дач, что недопустимо по закону. Непонятно, кормятся ли вообще собаки, осуществляется ли их выгул, проходят ли они ветеринарные осмотры, есть ли за ними уход», - прокомментировала состояние «питомника» в деревне Доронино председатель правления Общества защиты животных «Велес» Ольга Клюквина.

«Я думаю, что здесь каждый день происходит отход животных, то есть смерь. В таких условиях собаки долго не проживут. Для щенков должны быть определённые условия: они не должны содержаться вместе со взрослыми собаками. Здесь постоянно кто-то кого-то загрызает, потому что 10 кобелей находятся в одном помещении площадью пять квадратных метров. Существуют нормы содержания собак. На каждую собаку должны быть отведены определённые метры, должно быть определённое кормление. На этой передержке невооруженным взглядом видно, что никакие нормы не соблюдаются», - пояснила администратор Общества защиты бездомных животных «Велес» Нина Кудрявцева.

Пожалуй, самое поразительное в данной ситуации, что деньги на этот «концлагерь» для четвероногих выделяются из областного бюджета.

Животные там оказались "замурованными" (ФОТО: Ника ПОЛЕЩУК)Фото: Из архива KP.RU

Порядок отлова

В поиске ответов на многочисленные вопросы «Комсомолка» обратилась в Управление ветеринарии Правительства области. Правда, встретиться лично с корреспондентом специалисты, почему-то, отказались, потому пришлось отправлять официальный запрос.

В ответе на него пояснили, что отлов и содержание бездомных животных находится в компетенции органов местного самоуправления, то есть в каждом муниципальном районе за это отвечает администрация. Также существует порядок отлова, содержания и дальнейшего использования безнадзорных животных, который был утверждён Правительством области в 2012 году.

В этом документе всё четко расписано, кто и как должен отлавливать бездомных животных, какие четвероногие вообще попадают в эту категорию. К примеру, само понятие отлова подразумевает поимку безнадзорного животного с целью помещения его в специальный питомник, который в свою очередь представляет из себя оборудованное место для содержания четвероногих. При этом животное, которое поймали, должно быть зарегистрировано, специалисты должны описать его, указать место и время отлова. При поступлении животного в специальный питомник оформляются акты его приёма-передачи, кроме того, собаку регистрируют в журнале отчёта. На каждое безнадзорное животное обязательно заводится карта. Всех отловленных собак должен осмотреть ветеринар, после они проходят вакцинацию против бешенства. Также производится их стерилизация.

В документе указано и то, как четвероногие должны содержаться в питомнике: раздельно или небольшими группами с учетом их совместимости. А больные и агрессивные особи изолируются в отдельные вольеры. Один из пунктов установленного Порядка гласит, что содержание безнадзорных животных осуществляется с соблюдением принципов гуманного обращения способами, не допускающими их размножение и нанесение ущерба их жизни и здоровью.

Порядок отлова был утверждён в 2012 году (ФОТО: Скриншот с сайта http://nashdom.vologda-portal.ru)Фото: Из архива KP.RU

И, пожалуй, не нужно иметь семь пядей во лбу, чтобы понять, что ни о каких принципах гуманности в «питомнике», который находится в деревне Доронино, речи и быть не может. Очень сомнительно и его соответствие всем остальным требованиям установленного законодательства.

Отдельный пункт действующего Порядка посвящён открытости подобных питомников. Информация об их деятельности должна быть обнародована в СМИ. Кроме того, в самом приюте для бездомных животных должны быть размещены сведения о содержащихся в нём четвероногих с указанием их примет, даты и места отлова. Также должно быть расписано, когда планируются следующие отловы животных, каким образом люди могут посетить питомник. В доронинском сарае мы не увидели ни одной бумаги или журнала, где может храниться эта информация. Там повсюду была только грязь, сопровождающаяся жуткой вонью.

«Нет фактов нарушений»

Как нам пояснили в Управлении ветеринарии, отловом и содержанием животных в нашей области занимаются разные организации. В их числе Общество защиты «Велес», Сокольская районная благотворительная организация «Шанс», Тотемское муниципальное учреждение «Управление безопасности и эксплуатации зданий», Котласская благотворительная организация «Право на жизнь», Вельское ООО «Делорис» и два предпринимателя. Все они работают по системе государственных договоров, заключаемых с органами местного самоуправления. Один из ИП занимается отловом только в Череповце, а вот другой как раз «ушёл» в районы. Причём на его долю выпадает большинство районов области. В их числе Вологодский, Грязовецкий, Бабаевский, Бабушкинский, Вытегорский, Вашкинский, Устюженский, Кич-Городецкий, Кирилловский. Удивительно, но проверить, как предприниматель выполняет госконтракты, специалисты Управления ветеринарии не могут.

Никакого забора вокруг не было (ФОТО: Ника ПОЛЕЩУК)Фото: Из архива KP.RU

«Данные полномочия сейчас есть только у администраций районов. И проверять они могут только по фактам нарушений, если они будут предоставлены. Конкретно мы не может индивидуальных предпринимателей проверить, так как у нас нет оснований. У нас должны быть весомые основания для прокуратуры, чтобы нам согласовали проверку. Мы уже запрашивали проверку в администрации, но нам отказали, поскольку нет фактов нарушений. В питомнике в деревне Доронино мы не были, просто так мы не можем туда прийти», - пояснил по телефону ведущий консультант Управления ветеринарии с государственной ветеринарной инспекцией Вологодской области Дмитрий Шемняков.

«Лучше бы людьми занимались, чем собаками этими»

Для того, чтобы узнать, каким образом контролируется реализация контрактов по отлову бездомных животных в районах, мы обратились в их администрации. Специалисты на местах в большинстве районов области подтвердили, что последние несколько лет по отлову животных они сотрудничают с одним и тем же предпринимателем. И в каждом районе за это время выработалась своя схема взаимодействия.

«Мы получаем заявки от населения. Но, вы сами понимаете, мы самый дальний район области, конечно, по каждой заявке предприниматель к нам не поедет. Мы делали отлов два раза в год: весной и осенью. Он отлавливал животных вместе с нашими работниками, понятно, что все 100 процентов собак не отловить, но мы старались максимально учитывать жалобы людей, в сельских поселениях работали по конкретным адресам. В 2018 году у нас было отловлено 26 собак, из которых 19-ти была сделана эвтаназия, семь вакцинированы и стерилизованы, они содержатся в приюте. Общая сумма финансирования составила 112,5 тысяч рублей», - рассказала специалист Администрации Кич-Городецкого района.

По словам волонтёров, собак привозили из районов области (ФОТО: Ника ПОЛЕЩУК)Фото: Из архива KP.RU

«У нас в 2018 году было отловлено 49 штук, из них 12 вакцинировалось, 37 подверглись эвтаназии. По какому принципу делаются процедуры, я не знаю. Наверное, если сука, то он делает стерилизацию, если кобель, то эвтаназию. Наверное, так. Или, может, как-то смотрит по состоянию собаки. Если делается эвтаназия, то естественно, животное не возвращается, а если просто вакцинация, то возвращается. 12 собак он выпустил обратно. Кроме этого предпринимателя, с нами больше никто не работал. Были бы желающие, мы бы с кем-то другим заключали контракты», - пояснил представитель Вытегорского района.

«В 2018 году было выловлено 14 голов, субвенция составила 60 606 рублей. Есть акты о выполненной работе, фотографий нет. Просто записано количество животных в акте - 14 штук, указано, сколько собак прошли ветеринарное обслуживание и кормление. Из клиник никаких бумаг нет. А вам зачем это всё нужно то? Лучше бы людьми занимались, чем собаками этими», - в недоумении ответила специалист Администрации Вашкинского района.

После знакомства с ситуацией в районах области, сложилось впечатление, что там полная неразбериха, и контракты выполняются непонятно как. Каждый работает так, как может или так, как считает нужным. Где-то предприниматель предоставляет карты на собак, где-то нет. Большинство животных отправляют на эвтаназию, но насколько объективны для этого причины, никто не знает. Судьба «выживших» четвероногих тоже не известна: кого-то якобы оставляют в приюте, других отдают третьим лицам, некоторых возвращают в районы. И, если еще несколько лет назад закон предусматривал выпуск животных на место, где они были выловлены, то в 2018 году выпуск отменили, возвращать обработанных и по сути безопасных для общества собак обратно в районы запретили. Специалисты на местах, видимо, этого не знают. Также они не в курсе, что за питомник находится в Вологде, в который предприниматель отвозит собак. Они никогда в нём не были и не видели условий содержания животных.

Внутри собаки находились все вместе: и щенки, и взрослые, и маленькие, и большие (ФОТО: Ника ПОЛЕЩУК)Фото: Из архива KP.RU

Денежный вопрос

Стоит отметить, что деньги в районы на отлов бездомных собак поступают только по факту выполненных работ. Сначала органы местного самоуправления присылают отчёты в Управление ветеринарии и только после получают финансирование. Объем денежных средств высчитывается по единому нормативу, принятому в области. Он составляет 4329 рублей на одно животное. В эту сумму входит непосредственно отлов собаки, вакцинация, стерилизация, содержание в течение 10 дней в питомнике или эвтаназия с утилизацией, если того требуют медицинские показания. Предполагается, что после указанного срока животное содержится уже на средства местной администрации или передаётся кому-то «в добрые руки».

«Отчетность составляет администрация районов, они составляют один отчет, в него не входят приложения документов, предусмотренные Порядком отлова. Мы запрашиваем отчет, который утверждён постановлением. Форма отчета не предполагает приложение карт на животных. Там включено два отчета по финансированию: по затраченным суммам по каждому пункту и по количеству животных. Они нам предоставляют документы по факту выполненных работ: счета, акты выполненных работ. Мы же не можем не верить администрациям», - пояснил ведущий консультант Управления ветеринарии с государственной ветеринарной инспекцией Вологодской области Дмитрий Шемняков.

Так, например, в 2016 году на отлов бездомных животных из областного бюджета было выделено 7,6 миллионов рублей. На эти средства удалось отловить 1888 собак. В 2017 и 2018 годах – по 7,1 миллиона рублей. Отловлено 1683 и 1651 животное, соответственно. С учетом охвата районов тому самому предпринимателю от этого «бюджетного пирога», наверняка, достался довольно лакомый кусок. Притом, что в «питомнике», в который он помещает собак, вряд ли возможно проведение каких-либо процедур и должностного ухода. Пожалуй, не сложно понять схему действий этого человека и его истинную цель.

Сарайка находится в деревне Доронино (ФОТО: Ника ПОЛЕЩУК)Фото: Из архива KP.RU

«Я больше не буду этим заниматься»

Кстати, в районах и в Управлении ветеринарии нам сообщили, что предприниматель прислал письмо об отказе от дальнейшей работы по отлову животных. «Комсомолке» удалось связаться с ним по телефону.

«Я больше не буду этим заниматься, просто не хочу. Пускай зоозащитная организация «Велес» занимается отловом безнадзорных животных. Питомник был небольшой, он не мой, сейчас там ничего нет, питомник просто ликвидирован и всё. Животных там нет, они все розданы. Питомник принадлежит другому человеку, у него это всё там осталось. Но я не владею информацией по поводу того, будет ли он дальше заниматься отловом. Животные там обслуживались каждый день, вольеры убирались и чистились, проводилось кормление животных. Я не располагаю денежными средствами, чтобы там круглосуточно кто-то находился. На такое здание, как у «Велеса», у меня нет денег. Есть, грубо говоря, определённое количество вольеров, ведь у нас процедура протекала в течение целого года, это было не массовое заселение, понимаете. Приезжали люди, осуществлялась передача собак третьим лицам», - рассказал в телефонном разговоре предприниматель.

Правда, в ходе беседы вопрос по поводу «питомника» в деревне Доронино так и остался открытым: то ли он его всё-таки ликвидировал, то ли оставил какому-то другому человеку. И, кстати, на просьбу корреспондента КП показать «питомник», чтобы посмотреть, как там всё хорошо устроено, мужчина нашёл кучу отговорок.

По информации волонтёров, в деревне Доронино ничего не ликвидировано. «Питомник» как стоял, так и стоит на том же самом месте. Кроме того, рядом с ним потихоньку появляются новые строения. Интересно, каким образом они будут использоваться?

Четверым щенкам из "питомника" поставили диагноз "энтерит" (ФОТО: vk.com)Фото: Из архива KP.RU

Оставили умирать

К слову, о животных, которых, как сказал предприниматель, всех раздали. На самом деле, если бы не волонтёры и те, кто по-настоящему переживает о судьбе четвероногих, то все собаки просто умерли бы в этом сарае. В конце декабря прошлого года одной супружеской паре удалось наладить контакт с владельцем «питомника» в деревне Доронино. Он стал пускать их внутрь.

«Сарай три на три метра, сначала было 40 собак, я приезжала и с каждым днём их становилось всё меньше и меньше: кто-то от голода умирал, кого-то загрызали. Все в крови и в грязи. Собаки истощены, кожа прилеплена к костям, голодные, боятся всего. Взгляд такой, что лишь бы их не мучили. Первого января деятельность предпринимателя была прекращена, собаки просто оставались там, как в концлагере, когда умрут, тогда и умрут. Им просто пару раз в неделю кидался какой-то замороженный кусок старого мяса и всё. Воды у собак не было. Это факт, что он их забирал на смерть. Есть отлов, есть деньги, есть переписка с этим человеком, где он ничего не скрывает. Происходит просто отмыв денег», - рассказала вологжанка Юнона.

Многие собаки до сих пор находятся на лечении (ФОТО: vk.com)Фото: Из архива KP.RU

Таким образом, сначала удалось вывезти из Доронино четверых щенков. Первым делом собак привезли в клинику, там их обследовали и поставили неутешительный диагноз «энтерит».

«Энтерит – это очень серьёзное заболевание, которое распространяется по территории. Это кишечное заболевание. Оно передаётся с фекалиями и со слюной. Если больная собака где-то сходила в туалет, то эта территория становится заражённой. Туда уже нельзя водить другое животное. Достаточно такого не прямого контакта, а опосредованного. Этих щенков очень долго лечили, возили доноров, лекарства, но они не выжили. Умирали постепенно друг за другом. Это было в начале января», - рассказала волонтёр Дарья Ковалёва.

Затем та же супружеская пара в один вечер забрала из «питомника» сразу около 20 собак. Чуть живых их привезли в ту же самую клинику, чем весьма шокировали находящихся там посетителей.

«Я как раз приходила в клинику за кошкой, и в этом время там оказались эти собаки. У меня слёзы просто сами полились, это тихий ужас, в каком состоянии были эти несчастные собаки. Это просто Бухенвальд. Они были ужасно истощены: кости, обтянутые кожей, мышечной массы не было вообще, просто ходячие четырёхлапые скелеты. У кого-то на мордах были раны, у кого-то гноились глаза. Запах от них стоял просто ужасный, запах антисанитарного помещения», - вспоминает посетительница ветклиники Светлана Широкова.

Привезённые из доронинского "питомника" собаки были ужасно истощены (ФОТО: vk.com)Фото: Из архива KP.RU

Как рассказали врачи ветеринарной клиники, собак от этого предпринимателя им привозили уже неоднократно. Только в течение января – три раза. И каждый раз собакам была необходима срочная медпомощь.

«Животные все истощены, у всех страшная блошиная инвазия, экзопаразиты, которые вызывают дерматит, гельминты. У некоторых был выявлен демодекоз - это подкожный клещ. Многие собаки были то ли покусаны, то ли изодраны. Было понятно, что они содержались в скученности. Мы животных осмотрели, сделали тест на энтерит, назначили лекарства и процедуры. Дальше уже волонтёры сами занимались собаками», - рассказала ветеринарный врач Светлана Андреева.

Впереди новые госконтракты…

2018-й год закончился, а значит, и госконтракты по отлову животных в районах закрыты. Правда, сами четвероногие ещё долго будут приходить в себя после такого «ухода». Многие из них до сих пор находятся на лечении. Кого-то, к сожалению, спасти не удалось. Искренне удивляет и возмущает, что местные власти и контролирующие органы не обращают на эту ситуацию, которая длится в течение как минимум 10 лет, абсолютно никакого внимания. Скольких животных погубил за это время предприниматель, остаётся только догадываться.

Финансирование на отлов бездомных животных в этом году увеличено (ФОТО: Ника ПОЛЕЩУК)Фото: Из архива KP.RU

Договоры на отлов животных на текущий год ещё не заключались. В некоторых районах только готовятся к конкурсным процедурам. Специалисты сетуют на то, что участвовать в них будет некому. Этот предприниматель был чуть ли не единственным, кто мог «работать» по этой проблеме. А теперь он не хочет этим заниматься. Хотя, посудите сами, весьма странно, что он после стольких лет вдруг решил отказаться от такой хорошей «кормушки». К тому же финансирование на отлов животных в этом году будет увеличено до 9,4 миллиона рублей. А с другой стороны никто же не мешает ему открыть новое ИП и работать в том же духе, но уже под другим именем. Ведь «питомник» в Доронино, наверняка, не зря расширяется.

А скольких ещё животных погубил этот предприниматель? (ФОТО: vk.com)Фото: Из архива KP.RU