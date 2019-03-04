2019-03-04T17:19:32+03:00
Происшествия

Отец и сын за избиение полицейских отправятся на скамью подсудимых

Следствие по уголовному делу закончено
Иван Чухнин
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Грязовецкий "мент в законе".

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В Грязовце "мент в законе" не подчинился молодым "коллегам" и его отправили под суд.

Сотрудники ДПС попытались остановить автомобиль - у них была оперативная информация, что водитель пьян. Однако тот не подчинился требованию.

В результате транспортное средство остановилось только у дома, где жил водитель.

Как сообщили в областном управлении следственного комитета, инцидент произошел 27 августа 2018 года.

За рулем находился 54-летний местный житель.

После требований полицейских показать документы, автомобилист сообщил, что документов с собой не имеет. Затем произошел скандал, который сопровождался руганью.

Кроме того, водитель утверждал, что он сам «бывший мент».

и, обхватив рукой за шею, повалил на землю. На месте происшествия находился 29-летний сын водителя, он помогал отцу удерживать сотрудника полиции.

Второй полицейский попытался оттащить его. но тот также повалил полицейского, схватил за шею и попытался придушить.

Все-таки дебоширы оказались в отделении.

Отец и сын отправятся под суд - следствие по уголовному делу закончено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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