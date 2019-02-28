70 светильников установят в Осановском проезде Вологды

70 светильников смонтируют в Вологде в микрорайоне Осаново. Монтаж завершат уже к 1 сентября 2019 года - к тому сроку, когда маленькие вологжане пойдут в новый детский сад.

Об этом заявил Мэр Вологды Сергей Воропанов. Накануне он объезжал город, чтобы проинспектировать объекты, включенные в губернаторскую программу «Светлые улицы Вологодчины».

Участок Осановского проезда протяженностью в 2 километра попал в программу неслучайно: сейчас здесь строится новый детский сад на 250 мест.

«Осенью мы откроем двери современного детского сада, и к этому моменту необходимо обеспечить безопасность детей и их родителей. При определении объектов для включения в программу «Светлые улицы Вологодчины» мы ориентировались на обращения жителей. На некоторых участках освещение отсутствует в принципе. Там невозможно ни пешком ходить, ни на автомобиле передвигаться. Такого в XXI веке, конечно, быть не должно», - подчеркнул Мэр Вологды Сергей Воропанов.

Инфографика пресс-службы Администрации города.

Напомним, всего на 2019 год в программу включено 38 объектов.

Будет освещено 48 км улично-дорожной сети. На эти цели из областного бюджета направят 48 млн рублей.

Проектно-сметная документация уже подготовлена для пяти объектов.

Это : Осановский проезд, микрорайон Ананьино, Старо-Кирилловское шоссе, Говоровский проезд и участок улицы Конева - подъезд к дому № 31-а.

Остальные проекты подготовят к маю.

Сейчас на территории города 11 тысяч светильников. Обновятся около 20 % уже имеющегося освещения.

- Работы начнутся с июня. К началу учебного года планируется завершить монтаж новых светильников вблизи подходов к детским садам, школам, больницам, - пояснил куратор программы «Светлые улицы Вологодчины», генеральный директор ООО «Вологдаоблэнерго» Алексей Цветков.

Как сообщает пресс-служба города, губернаторская программа «Светлые улицы Вологодчины» предусматривает на средства областного бюджета установку 10,5 тысяч светильников.