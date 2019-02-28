Молодым семьям в Вологде помогут улучшить жилищные условия

Втрое больше молодых семей Вологды получат в 2019 году социальную

поддержку на приобретение жилья

Задачу по обеспечению молодых семей жильем поставил Мэр Вологды

Сергей Воропанов во время публичного отчета Администрации Вологды. На эти цели из бюджетов выделено порядка 31 млн рублей,

выплаты получат 48 семей. Городская программа является частью

федерального проекта «Жилище».

Как сообщил Сергей Воропанов, в минувшем году в рамках этой программы были улучшены жилищные условия 16 семей.

"В 2019 году средства из городского бюджета выделены в размере 8,9

млн руб. Софинансирование за счет федерального и областного бюджетов составляет более 22 млн руб. При этом было принято решение об уменьшении процента софинансирования из городского бюджета, что

также поспособствовало росту увеличению числа участников программы.

Им уже вручены уведомления о включении в список претендентов на

получение социальных выплат", - заявил Мэр Вологды Сергей Воропанов.

Напомним, участниками программы могут стать семьи, в которых супругам меньше 35 лет и которые признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий. Размер социальной выплаты составляет 35 % от расчетной стоимости жилья. В основе расчета – норматив жилой площади на каждого человека. Семья может использовать выплату на покупку жилого помещения,строительство жилого дома, в качестве первоначального взноса при ипотечном кредитовании или на погашение уже имеющегося кредита.

В целом перед Департаментом имущественных отношений поставлена задача в 2019 году обеспечить жильем 140 семей. К ним относятся различные категории граждан, нуждающиеся в улучшении жилищных условий.

Напомним, публичный отчет Администрации города Вологды прошел 26 февраля.

Городские власти представили итоги работы в 2018 году по шести

направлениям: градостроительство, экономика, образование, культура,

физкультура и ЖКХ. Экзамен принимали как зрители в зале,

экзаменационная комиссия, так и участники интернет-трансляции.

Все подразделения Администрации города получили «зачет».