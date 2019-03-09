В масленицу в Вологде будут палить из пушки

9 и 10 марта в Вологде пройдут масленичные гулянья. Они организованы в различных микрорайонах Вологды.

Главная площадка - это центр города, Кремлевская площадь.

10 марта с 12 часов там начнутся мероприятия.

«9 и 10 марта пройдут крупные мероприятия на основных площадках города: блины, масло, народные гулянья, фольклорные ансамбли, ну и конечно, сжигание чучела Масленицы», — приглашает всех желающих на праздник мэр Вологды Сергей Воропанов.

Сожжение чучела Масленицы намечено на 14:00.

О начале этого действа горожан оповестят выстрелом пушки. Ее установят на берегу реки со стороны Заречья.

Выход на лед реки запрещен. Но горожане смогут посмотреть на происходящее с берегов - планируется запуск цветного дыма и сухих фейерверков.

Как заверяют организаторы, зрелище вас впечатлит.

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Напомним, чучело Масленицы в этом году подросло по сравнению с прошлым годом на 3 метра. Высота чучела составит 15 метров.