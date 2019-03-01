Полицейская машина врезалась в иномарку, травмировав ребенка

Череповецкий городской суд вынес приговор 36-летнему сотруднику полиции Александру Кузькину. ДТП с участием полицейского автомобиля УАЗ произошла 3 сентября 2016 года на перекрестке проспекта Победы и улицы Вологодской.

Полицейский автомобиль врезался в Тойоту-Камри, где находился шестилетний мальчик.

Спецмашина, по версии следствия, ехала с включенными проблесковыми маяками и звуковыми сигналами. И мчалась в СИЗО, куда, по словам обвиняемого, проник посторонний. И потому Александр Кузькин уверял всех о своей полной невиновности.

За рулем иномарки находилась женщина, на заднем сидении — ее ребенок. Он не был пристегнут, ехал без детского кресла.

УАЗ влетел в левый бок легковушки, смяв заднюю дверь, от удара машину развернуло и выкинуло через трамвайные пути.

Скорую вызвали свидетели ДТП. Мальчика и мать - госпитализировали. У ребенка были переломы бедра и руки.

Он провел в больнице восемь месяцев.

"Он заново учился ходить, спицы стояли, были сломаны нога, рука, — приводит Медиа35 слова отца мальчика. . — Этот человек ни разу не принес нам извинения..."

Есть информация, что Кузькин продолжает работать в полиции.

Между тем, суд признал его вину. Он обвинен в нарушении правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (ст. 264 ч. 1 УК РФ)..

Ему было назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на два года. Но, в связи с истечением срока давности, от наказания суд Кузькина освободил.

Гражданский иск потерпевших в раземер 700 тысяч рублей оставлен без рассмотрения.

Однако у пострадавших есть возможность взыскать вред в отдельном судебном заседании.

Видео портала Город ЧЕ.