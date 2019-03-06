Стали известны имена самых красивых и талантливых девушек-полицейских

Завершилось голосование за участниц конкурса «Краса вологодской полиции». Конкурс посвящался празднику 8 марта и проходил на официальном интернет-сайте УМВД России по Вологодской области .

Все желающие могли отдать голос за претендентку на это звание.

28 участниц из различных служб и подразделений представили фотографии и эссе, в которых рассказали о себе, о своих интересах, хобби и увлечениях, любимых книгах и фильмах, а также о том, почему выбрали службу в органах внутренних дел.

Итоги голосования уже известны - наибольшее количество голосов получила старший лейтенант полиции Татьяна Бабарыкина.

Она - старший инспектор отдела по делам несовершеннолетних отдела полиции № 2 УМВД России по г. Череповцу.

В другой номинации победила Александра Малованина, заведующая канцелярией Экспертно-криминалистического Центра УМВД России по Вологодской области.

Вологжанка Александра Малованина.Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

Награждение состоится 7 марта на торжественном мероприятии, посвященном Международному женскому дню.