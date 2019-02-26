2019-02-26T15:06:14+03:00
Общество

Вологжанин за мат в библиотеке получил штраф

Иван Чухнин
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52-летнего жителя Междуреченского района оштрафовали за мат в библиотеке.

В декабре 2018 года читатель районной библиотеки пришел за книгами нетрезвым. Ему в выдаче литературы отказали: вологжанин не вернул издания, взятые еще в 2016 году. Тог8да вологжанин разнервничался и стал сквернословить. Работники библиотеки попросили его уйти, но мужчина потребовал выдать ему книги.

В итоге была вызвана полиция. Дебошир предстал перед судом, где он свою вину признал, но просил не сажать его за решетку: он держит скот, за которым нужно ухаживать.

За нарушение общественного порядка районный суд наказал мужчину рублем: он оштрафован на 500 рублей, сообщает пресс-служба областного суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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