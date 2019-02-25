В Вологодской области сгорел дом вместе с хозяином
ЧП случилось возле Сизьмы
Дом сгорел вместе с пристройками.Фото: Ольга Кузнецова
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В Вологодской области сгорел дом вместе с хозяином.
ЧП случилось 23 февраля в полночь. Горел деревянный дом в населенном пункте Малый Овинец Сизьменского поселения.
На место прибыли три спецмашины, которые тушили огонь три часа.
На пепелище обнаружили тело 61-летнего хозяина дома.
По данным ГУ МЧС по Вологодской области, возможной причиной трагедии стало неосторожное обращение с электроприборами.
Кроме дома сгорели и постройки, находившиеся во дворе дома.
ИСТОЧНИК KP.RU