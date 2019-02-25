В Вологодской области сгорел дом вместе с хозяином.

ЧП случилось 23 февраля в полночь. Горел деревянный дом в населенном пункте Малый Овинец Сизьменского поселения.

На место прибыли три спецмашины, которые тушили огонь три часа.

На пепелище обнаружили тело 61-летнего хозяина дома.

По данным ГУ МЧС по Вологодской области, возможной причиной трагедии стало неосторожное обращение с электроприборами.

Кроме дома сгорели и постройки, находившиеся во дворе дома.