2019-02-24T16:50:42+03:00
Происшествия

В Вологодской области сгорел дом вместе с хозяином

ЧП случилось возле Сизьмы
Иван Чухнин
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Дом сгорел вместе с пристройками.Дом сгорел вместе с пристройками.Фото: Ольга Кузнецова
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В Вологодской области сгорел дом вместе с хозяином.

ЧП случилось 23 февраля в полночь. Горел деревянный дом в населенном пункте Малый Овинец Сизьменского поселения.

На место прибыли три спецмашины, которые тушили огонь три часа.

На пепелище обнаружили тело 61-летнего хозяина дома.

По данным ГУ МЧС по Вологодской области, возможной причиной трагедии стало неосторожное обращение с электроприборами.

Кроме дома сгорели и постройки, находившиеся во дворе дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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