Неадекватный 40-летний вологжанин устроил лобовое столкновение

На 29 км автодороги «Вологда - Ростилово» произошло ЧП. Как выяснилось, 40-летний мужчина сел за руль своего автомобиля «Мазда» в явно нездоровом состоянии.

Разогнавшись, он направил иномарку на грузовик ГАЗ-53, который ехал по встречной полосе.

Произошло лобовое столкновение.

Все остались живы, но иномарка деформировалась, зажав водителя.

Водителю ГАЗа пришлось помочь товарищу, он же вызвал скорую и полицию.

Прибывшие на место спасатели извлекли пострадавшего через заднее стекло.

Каково было его удивление, когда вытащенный из кабины водитель достал нож и стал им резать вены.

Водителя пришлось обездвижить, сотрудники «скорой» оказали ему медицинскую помощь и увезли на психиатрическую экспертизу.

Водитель ГАЗа испытал шок, но госпитализация ему не потребовалась.