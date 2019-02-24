Неадекватный 40-летний вологжанин устроил лобовое столкновение
На 29 км автодороги «Вологда - Ростилово» произошло ЧП. Как выяснилось, 40-летний мужчина сел за руль своего автомобиля «Мазда» в явно нездоровом состоянии.
Разогнавшись, он направил иномарку на грузовик ГАЗ-53, который ехал по встречной полосе.
Произошло лобовое столкновение.
Все остались живы, но иномарка деформировалась, зажав водителя.
Водителю ГАЗа пришлось помочь товарищу, он же вызвал скорую и полицию.
Прибывшие на место спасатели извлекли пострадавшего через заднее стекло.
Каково было его удивление, когда вытащенный из кабины водитель достал нож и стал им резать вены.
Водителя пришлось обездвижить, сотрудники «скорой» оказали ему медицинскую помощь и увезли на психиатрическую экспертизу.
Водитель ГАЗа испытал шок, но госпитализация ему не потребовалась.
ИСТОЧНИК KP.RU