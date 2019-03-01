2019-03-01T18:46:04+03:00
Общество

"Мерседес Высоцкого" припарковался на Новой Ладоге

Первая экскурсия прошла в первом вологодском музее ретро-автомобилей
Иван Чухнин
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Такой же "Мерседес" был в автопарке Владитмира Высоцкого.Такой же "Мерседес" был в автопарке Владитмира Высоцкого.
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В первый день весны в музее ретро-автомобилей прошла первая экскурсия. Как сообщала "Комсомолка", необычная коллекция появилась на остановочном комплексе на трассе Вологда - Новая Ладога" в Вологодском районе, в нескольких километрах от Уткино.

Музей посетили ребята из Первомайской средней школы. Раньше они жили и учились в Заоникиевской специальной (коррекционной) школе-интернате, а теперь обучаются в Уткино.

Все авто - в идеальном состоянии.

Все авто - в идеальном состоянии.

О совместной экскурсии рассказал на своей страничке глава района Сергей Жестянников.

По его словам, "Мальчишкам, конечно, было интересно «порулить». Девочкам – сфотографироваться на фоне авто..."

А такие авто часто снимают в кино!

А такие авто часто снимают в кино!

Кстати, все автомобили - в идеальном состоянии, все они пришли сюда своим ходом.

Таких автомобилей уже не встретишь на российских дорогах.

Таких автомобилей уже не встретишь на российских дорогах.

На днях тут появился самый «раскрученный» экспонат – «Мерседес Высоцкого».

Это единственная иномарка в коллекции - Mercedes-Benz W123, 1976 года выпуска.

Похожий автомобиль был у известного и любимого миллионами актера и певца Владимира Высоцкого.

Именно в 1976 году Владимир Высоцкий приобрел свой первый Мерседес - четырехдверный седан серо-голубого цвета. Это было чудо техники: до этого владельцем Мерседеса был лишь Леонид Брежнев.

Автомобиль с лебедкой - это круто!

Автомобиль с лебедкой - это круто!

Похоже, все остались довольны экскурсией. "Решили организовать для школьников района еще несколько выездов в новый музей", - написал Сергей Жестянников.

Фото со страницы Сергея Жестянникова "ВКонтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU

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