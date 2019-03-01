"Мерседес Высоцкого" припарковался на Новой Ладоге

В первый день весны в музее ретро-автомобилей прошла первая экскурсия. Как сообщала "Комсомолка", необычная коллекция появилась на остановочном комплексе на трассе Вологда - Новая Ладога" в Вологодском районе, в нескольких километрах от Уткино.

Музей посетили ребята из Первомайской средней школы. Раньше они жили и учились в Заоникиевской специальной (коррекционной) школе-интернате, а теперь обучаются в Уткино.

Все авто - в идеальном состоянии.

О совместной экскурсии рассказал на своей страничке глава района Сергей Жестянников.

По его словам, "Мальчишкам, конечно, было интересно «порулить». Девочкам – сфотографироваться на фоне авто..."

А такие авто часто снимают в кино!

Кстати, все автомобили - в идеальном состоянии, все они пришли сюда своим ходом.

Таких автомобилей уже не встретишь на российских дорогах.

На днях тут появился самый «раскрученный» экспонат – «Мерседес Высоцкого».

Это единственная иномарка в коллекции - Mercedes-Benz W123, 1976 года выпуска.

Похожий автомобиль был у известного и любимого миллионами актера и певца Владимира Высоцкого.

Именно в 1976 году Владимир Высоцкий приобрел свой первый Мерседес - четырехдверный седан серо-голубого цвета. Это было чудо техники: до этого владельцем Мерседеса был лишь Леонид Брежнев.

Автомобиль с лебедкой - это круто!

Похоже, все остались довольны экскурсией. "Решили организовать для школьников района еще несколько выездов в новый музей", - написал Сергей Жестянников.

Фото со страницы Сергея Жестянникова "ВКонтакте".